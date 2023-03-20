https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html

Итальянский пианист Баньяти: "Доверие русских нужно заслужить"

Итальянский пианист Баньяти: "Доверие русских нужно заслужить" - РИА Новости, 20.03.2023

Итальянский пианист Баньяти: "Доверие русских нужно заслужить"

Пианист Лоренцо Баньяти, окончив консерваторию у себя на родине, в Италии, отправился в Россию для дальнейшего обучения. Теперь активно гастролирует по стране,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:00

2023-03-20T08:00

2023-03-20T17:34

культура

россия

италия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Роман Харрасов. Пианист Лоренцо Баньяти, окончив консерваторию у себя на родине, в Италии, отправился в Россию для дальнейшего обучения. Теперь активно гастролирует по стране, обзавелся здесь друзьями и девушкой. Почему он сделал такой выбор и как ему тут живется, музыкант рассказал в интервью РИА Новости.Выбор России: приключения итальянца— У вас хорошо складывалась карьера в Италии, однако вы предпочли Россию для гастролей и жизни. Почему?— Россия с детства была для меня неосознанно духовно близка. Мои родители — музыканты, они всегда читали мне русскую классику и слушали со мной музыку ваших великих композиторов, в том числе записи из Большого зала Московской консерватории. Когда у меня появилась возможность приехать в вашу страну, я с большим трепетом ею воспользовался.— Когда вы впервые побывали в России?— В 17 лет меня пригласили на гастроли и мастер-классы на месяц. Тогда я не стал изучать русский, но успел еще больше влюбиться в культуру и людей.— Когда окончательно решили связать свою жизнь с нашей страной?— Я вернулся в Италию, окончил Венецианскую консерваторию, и возник выбор: ехать в США, Германию или сюда. Везде профессора были из России, и я подумал: "Зачем мне учиться у русского педагога в Америке или Германии, когда могу делать это здесь, чтобы глубже погрузиться в великую русскую фортепианную школу?"В 20 лет я приехал, ни слова не зная по-русски. И представить не мог, что меня ожидают столько приключений и красоты. Я сразу начал учить язык — по 16 часов в неделю. И теперь могу читать литературу в оригинале — это прекрасно! Очень люблю Пушкина, Есенина и Мандельштама.Правда, до сих пор русский язык иногда играет со мной злые шутки. Например, путаю гласные "и" и "ы", называя свою девушку не "Дина", а "Дыня", обращаюсь к другу не "Дим", а "Дым". Но исправляюсь.— Как семья и ваше окружение в Италии относятся к тому, что вы в России?— Я уже говорил, что мои мама и папа — большие поклонники русской культуры. Когда я отправился учиться в Москву несколько лет назад, все в моей семье, особенно родители, были в восторге. Я вспоминаю, как созванивался с ними рядом с памятниками Чайковскому, Рахманинову, Толстому, — они восхищались тем, что я дышу этим насыщенным творчеством воздухом. Кстати, папа недавно приезжал на мой концерт в Москву и был тронут красотой города и деликатностью людей. Было мило, что прохожие узнавали его на улице по моим роликам и воспринимали его как доброго знакомого. В общем, он чувствовал себя здесь даже комфортнее, чем дома.Лучшая в мире: о российской фортепианной школе— Италия — великая музыкальная страна, но вы говорите, что лучшая фортепианная школа — в России. Почему так получилось?— Это правда невероятно. Фортепианная школа в России развивалась очень быстро. Большую роль в этом играли великие педагоги. Не могу не отметить семью Гнесиных. Они упорно занимались с детьми: на одном этаже — сольфеджио, на другом — техникой. Я горжусь, что учился в академии, основанной ими. Не скрою, когда на конкурсе появляется пианист из России, наши переживают (смеется). Италия более знаменита, конечно, своей оперной школой.— Что именно уникального в нашей школе?— Акцент на гармоничном соучастии всех верхних органов тела при игре. Преподаватель по камерному ансамблю часто трогала меня, проверяя работу моего тела. Это было довольно непривычно.Итальянская школа, точнее неаполитанская, больше касается пальцев. А изолировать их может быть даже опасно, в том числе для здоровья: все должно быть гармонично, как задумала природа.И еще мне нравится, что в России строже относятся к заучиванию нот наизусть. Даже если ты певец и фортепиано у тебя факультативный предмет, все равно нужно запоминать партии. У нас и в консерваториях необязательно знать наизусть репертуар — многие играют с листа. А это не очень правильно с точки зрения подготовки к концертной деятельности.О русской и итальянской классике: различия двух стран— Кого из русских композиторов вы слушали в детстве?— Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Из исполнителей — Рихтера и Гилельса. Список можно продолжать бесконечно.— А итальянских?— Доменико Скарлатти. Представляете, он написал 555 сонат. У него потрясающая музыкальная фантазия, благодаря которой он до сих пор кажется очень современным. Его произведения отлично развивают технику пальцев. — Что чаще играете в России?— Стараюсь объединять репертуар. В последнее время выступаю с программой на тему воды — очень важной для меня, как для венецианца, стихии. Есть изумительные произведения на эту тему.Например, недавно на сольном концерте в Соборной палате Москвы я исполнил "Фонтаны виллы д’Эсте" Ференца Листа — сочинение, написанное во время его пребывания в Тиволи. Эти фонтаны — невероятное зрелище! Они вдохновили Листа, а затем и Равеля в его Jeux d'eau ("Игра воды"). Но он описывает стихию другими красками. Кроме того, тема воды продолжается и в других его произведениях, которые я люблю играть, — в "Ундине" и "Лодке в океане". Мотив последней композиции может быть знаком по фильму "Назови меня своим именем".Российский зритель: культура и образованность — Где вы выступите в ближайшее время?— Гастрольный график расписан плотно. Недавно я выступал в Москве и Нижнем Новгороде. На днях будет Архангельск. Кстати, именно оттуда, как мне рассказали, в XVII веке отправилась первая русская дипломатическая миссия в мою родную Венецию.Еще будут Санкт-Петербург, Казань, Тюмень — распланировано все до лета.— Еще немаловажный вопрос. Работа классического музыканта в России прибыльная?— Да. Хотя здесь большая конкуренция. Это не так просто, но все возможно.— Как принимает вас российский зритель, в чем его отличие от итальянского?— Некоторые приезжают на мои концерты по несколько раз из разных городов. К тому же в России, в отличие от Италии, много молодых слушателей. Это замечательно! В вашей стране я часто слышу классическую музыку, например, в метро — у нас такого нет.Конкурс Чайковского — это огромное мероприятие, которое интересует всех. Вы до сих пор вкладываете много средств и усилий в музыку, верите в ее миссию.Я тоже стараюсь привлечь молодежную аудиторию, поэтому в соцсетях рассказываю не только о своей профессии, но и о наших языках, о моих приключениях в России. Так проще привлечь более молодую публику. Многие с желанием встретиться со мной вживую приобрели новый опыт и впервые сходили на концерт живой классической музыки.Кроме того, российский зритель очень компетентный, особенно если речь идет о произведениях русских композиторов, взыскательный и уважительный. В Италии концерт нередко сопровождается скрипучим звуком развернутой карамельки — и это не дети, а пожилые люди! У вас такого нет.Стереотипы о России: с чем столкнулся Лоренцо— В соцсетях вы даете мастер-классы по изучению итальянского в очень забавной форме. Повторите для наших читателей один.— Сейчас за двадцать секунд я научу вас сразу двадцати тысячам итальянских слов. Все слова, которые оканчиваются у вас на –ция, у нас имеют окончание –zione. Например, "репутация" — "reputazione". Вот так! (смеется).— У любого иностранца интересно спросить о стереотипах. С чем вы столкнулись в России?— В Италии есть представление, что вы довольно хмурые, закрытые и суровые. Я в это не очень верил, потому что, читая вашу литературу и слушая музыку, больше понимал жителей России. И когда я приехал, меня приняли чрезвычайно радушно! Самые близкие люди у меня сегодня именно русские.Итальянцы более театральны, возможно, более открытые в начале общения, но не всегда такие же искренние, как русские. Доверие русского человека нужно заслужить. А уже потом мы можем видеть все богатство его души. И дружба у вас — это Дружба! "Роман о шоубизе": полная версия интервьюАудиоверсию интервью с Лоренцо Баньяти на русском языке можно услышать по ссылке.

https://ria.ru/20230320/shoubiz-1858660203.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, италия