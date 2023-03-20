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Итальянский пианист Баньяти – о России, музыке и стереотипах

Итальянский пианист Баньяти – о России, музыке и стереотипах - РИА Новости, 20.03.2023

Итальянский пианист Баньяти – о России, музыке и стереотипах

Лоренцо Баньяти – пианист из Италии, который выбрал России для обучения и гастролей. За 3,5 года он выучил русский язык, нашел здесь друзей и девушку.

2023-03-20T00:01

2023-03-20T00:01

2023-03-20T00:02

роман о шоубизе

музыка

россия

италия

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Итальянский пианист Баньяти – о России, музыке и стереотипах Лоренцо Баньяти – пианист из Италии, который выбрал России для обучения и гастролей. За 3,5 года он выучил русский язык, нашел здесь друзей и девушку. audio/mpeg

Итальянский пианист Баньяти – о России, музыке и стереотипах Лоренцо Баньяти – пианист из Италии, который выбрал России для обучения и гастролей. За 3,5 года он выучил русский язык, нашел здесь друзей и девушку. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил итальянского пианиста для разговора:1. Почему в России лучшая в мире фортепианная школа.2. Как итальянца приняли в нашей стране. 3. Как отличаются зрители в Италии и России. 4. Мастер-класс по итальянскому языку от Лоренцо. 5. С какими стереотипами столкнулся в музыкант в северной стране. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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музыка, аудио, россия, италия