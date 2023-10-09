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Миссия ООН прибыла в Карабах - РИА Новости, 09.10.2023
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10:09 09.10.2023 (обновлено: 10:53 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html
Миссия ООН прибыла в Карабах
Миссия ООН прибыла в Карабах - РИА Новости, 09.10.2023
Миссия ООН прибыла в Карабах
Миссия ООН вновь прибыла в Карабах, передает информационное агентство Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:09
2023-10-09T10:53
в мире
оон
нагорный карабах
азербайджан
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БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Миссия ООН вновь прибыла в Карабах, передает информационное агентство Sputnik Азербайджан."Миссия ООН вновь в Карабахе. Делегация проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран-Ханкенди (Степанакерт – ред.)", - говорится в сообщении.Первая миссия ООН посетила Карабах 1 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что под руководством постоянного резидента-координатора ООН в республике совместно со специализированными структурами организации в Карабах отправится еще одна миссия, и Баку поддерживает этот процесс.Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html
https://ria.ru/20231009/normalizatsiya-1901415083.html
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в мире, оон, нагорный карабах, азербайджан
В мире, ООН, Нагорный Карабах, Азербайджан
Миссия ООН прибыла в Карабах

Представители миссии ООН вновь прибыли в Карабах

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Миссия ООН вновь прибыла в Карабах, передает информационное агентство Sputnik Азербайджан.
"Миссия ООН вновь в Карабахе. Делегация проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран-Ханкенди (Степанакерт – ред.)", - говорится в сообщении.
Первая миссия ООН посетила Карабах 1 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что под руководством постоянного резидента-координатора ООН в республике совместно со специализированными структурами организации в Карабах отправится еще одна миссия, и Баку поддерживает этот процесс.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах
5 октября, 20:50
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана
Вчера, 09:33
 
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