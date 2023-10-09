https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html

Миссия ООН прибыла в Карабах

Миссия ООН прибыла в Карабах - РИА Новости, 09.10.2023

Миссия ООН прибыла в Карабах

Миссия ООН вновь прибыла в Карабах, передает информационное агентство Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:09

2023-10-09T10:09

2023-10-09T10:53

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БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Миссия ООН вновь прибыла в Карабах, передает информационное агентство Sputnik Азербайджан."Миссия ООН вновь в Карабахе. Делегация проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран-Ханкенди (Степанакерт – ред.)", - говорится в сообщении.Первая миссия ООН посетила Карабах 1 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что под руководством постоянного резидента-координатора ООН в республике совместно со специализированными структурами организации в Карабах отправится еще одна миссия, и Баку поддерживает этот процесс.Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

https://ria.ru/20231009/normalizatsiya-1901415083.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оон, нагорный карабах, азербайджан