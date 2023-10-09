Рейтинг@Mail.ru
На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5% - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:56 09.10.2023 (обновлено: 23:58 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html
На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5%
На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5% - РИА Новости, 09.10.2023
На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5%
Выпуск лекарств и медицинских материалов в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом вырос на 36,5%, в производстве медпродукции занято уже 15... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:56
2023-10-09T23:58
краснодарский край
экономика
здоровье - общество
краснодарский край
сочи
россия
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149488/19/1494881901_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_8012c50a7f0f9a56ab529dbbfb8ba05f.jpg
КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом вырос на 36,5%, в производстве медпродукции занято уже 15 предприятий, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе пленарной сессии "Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации" на форуме "Биотехмед" в Сочи. "В прошлом году много говорили о влиянии санкций и новых возможностях для импортозамещения. Сегодня можно сказать о первых результатах. С начала этого года индекс промпроизводства в Краснодарском крае превысил 108%, а выпуск лекарств и медицинских материалов – на 36,5%. Мы традиционно аграрный и санаторно-курортный регион, но сегодня уже 15 предприятий выпускают лекарства, биодобавки, средства дезинфекции и медицинские изделия – от перчаток до хирургических нитей. Во многом это стало возможным благодаря своевременным решениям и поддержке правительства России, принятым региональным мерам", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что на создание импортозамещающих производств в крае компенсируют до 30% затрат. Кроме того, доступен новый льготный заем до 200 миллионов рублей под 0,1% годовых на реализацию импортозамещающих инвестиционных проектов. По его словам, эти инструменты позволили направить около 900 миллионов рублей на создание новых производств восьми лекарственных препаратов, катетеров и других медицинских изделий. "Основная наша задача - поддержка инициатив по импортозамещению. Есть запрос на молодых специалистов и инновационные технологии. С федеральными коллегами договорились объединять усилия в этом направлении", - написал в Telegram-канале Кондратьев.
https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149488/19/1494881901_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_34e4a5bc59208271c4358cfb6e1b86e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, здоровье - общество, краснодарский край, сочи, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Сочи, Россия, Вениамин Кондратьев

На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическое призводство
Фармацевтическое призводство - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фармацевтическое призводство. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом вырос на 36,5%, в производстве медпродукции занято уже 15 предприятий, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе пленарной сессии "Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации" на форуме "Биотехмед" в Сочи.
«
"В прошлом году много говорили о влиянии санкций и новых возможностях для импортозамещения. Сегодня можно сказать о первых результатах. С начала этого года индекс промпроизводства в Краснодарском крае превысил 108%, а выпуск лекарств и медицинских материалов – на 36,5%. Мы традиционно аграрный и санаторно-курортный регион, но сегодня уже 15 предприятий выпускают лекарства, биодобавки, средства дезинфекции и медицинские изделия – от перчаток до хирургических нитей. Во многом это стало возможным благодаря своевременным решениям и поддержке правительства России, принятым региональным мерам", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Губернатор добавил, что на создание импортозамещающих производств в крае компенсируют до 30% затрат. Кроме того, доступен новый льготный заем до 200 миллионов рублей под 0,1% годовых на реализацию импортозамещающих инвестиционных проектов. По его словам, эти инструменты позволили направить около 900 миллионов рублей на создание новых производств восьми лекарственных препаратов, катетеров и других медицинских изделий.
«
"Основная наша задача - поддержка инициатив по импортозамещению. Есть запрос на молодых специалистов и инновационные технологии. С федеральными коллегами договорились объединять усилия в этом направлении", - написал в Telegram-канале Кондратьев.
Парк Галицкого у стадиона Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
На Кубани подростки смогут научиться основам бизнеса и выиграть деньги
6 октября, 21:55
 
Краснодарский крайЭкономикаЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайСочиРоссияВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала