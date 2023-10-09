https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html

На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5%

На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5% - РИА Новости, 09.10.2023

На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5%

Выпуск лекарств и медицинских материалов в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом вырос на 36,5%, в производстве медпродукции занято уже 15... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:56

2023-10-09T23:56

2023-10-09T23:58

краснодарский край

экономика

здоровье - общество

краснодарский край

сочи

россия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом вырос на 36,5%, в производстве медпродукции занято уже 15 предприятий, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе пленарной сессии "Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации" на форуме "Биотехмед" в Сочи. "В прошлом году много говорили о влиянии санкций и новых возможностях для импортозамещения. Сегодня можно сказать о первых результатах. С начала этого года индекс промпроизводства в Краснодарском крае превысил 108%, а выпуск лекарств и медицинских материалов – на 36,5%. Мы традиционно аграрный и санаторно-курортный регион, но сегодня уже 15 предприятий выпускают лекарства, биодобавки, средства дезинфекции и медицинские изделия – от перчаток до хирургических нитей. Во многом это стало возможным благодаря своевременным решениям и поддержке правительства России, принятым региональным мерам", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что на создание импортозамещающих производств в крае компенсируют до 30% затрат. Кроме того, доступен новый льготный заем до 200 миллионов рублей под 0,1% годовых на реализацию импортозамещающих инвестиционных проектов. По его словам, эти инструменты позволили направить около 900 миллионов рублей на создание новых производств восьми лекарственных препаратов, катетеров и других медицинских изделий. "Основная наша задача - поддержка инициатив по импортозамещению. Есть запрос на молодых специалистов и инновационные технологии. С федеральными коллегами договорились объединять усилия в этом направлении", - написал в Telegram-канале Кондратьев.

https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html

краснодарский край

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, здоровье - общество, краснодарский край, сочи, россия, вениамин кондратьев