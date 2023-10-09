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Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу - РИА Новости, 09.10.2023
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Религия
 
15:56 09.10.2023 (обновлено: 16:07 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901540736.html
Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу
Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу - РИА Новости, 09.10.2023
Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин призвал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:56
2023-10-09T16:07
религия
в мире
израиль
россия
палестина
равиль гайнутдин
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин призвал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских лиц и перейти к диалогу. "Призываем стороны конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность, остановить гибель гражданских лиц и перейти к полноценному диалогу, основываясь на мирных инициативах региональных и мировых держав, включая Россию. Только понимание сути и причин незаживающей десятилетия раны на теле Ближнего Востока позволит выйти из кризиса, угрожающего глобальной стабильности", - говорится в обращении муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном в Telegram-канале ДУМ РФ. "Обращаемся к представителям различных традиционных религий России, широкой общественности и всем людям доброй воли с призывом избегать поверхностных оценок и не придавать религиозной окраски этому и другим военно-политическим конфликтам современности. Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних факторов", - сказал Гайнутдин. Глава ДУМ РФ отметил, что международное сообщество в целом, и Россия в частности, уже многие десятилетия прилагает усилия для мирного урегулирования кровопролитного конфликта в границах исторической Палестины – священных для каждого последователя авраамических религий землях. "Прискорбно, что систематическое невыполнение достигнутых договоренностей и обязательств, в том числе резолюций ООН и мирных соглашений в Осло, привело к очередному витку противостояния", - подчеркнул муфтий. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231009/lag-1901513345.html
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в мире, израиль, россия, палестина, равиль гайнутдин, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, оон, религия
Религия, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Равиль Гайнутдин, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, ООН, Религия
Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу

Муфтий Гайнутдин призывал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин призвал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских лиц и перейти к диалогу.
"Призываем стороны конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность, остановить гибель гражданских лиц и перейти к полноценному диалогу, основываясь на мирных инициативах региональных и мировых держав, включая Россию. Только понимание сути и причин незаживающей десятилетия раны на теле Ближнего Востока позволит выйти из кризиса, угрожающего глобальной стабильности", - говорится в обращении муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном в Telegram-канале ДУМ РФ.
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"Обращаемся к представителям различных традиционных религий России, широкой общественности и всем людям доброй воли с призывом избегать поверхностных оценок и не придавать религиозной окраски этому и другим военно-политическим конфликтам современности. Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних факторов", - сказал Гайнутдин.
Глава ДУМ РФ отметил, что международное сообщество в целом, и Россия в частности, уже многие десятилетия прилагает усилия для мирного урегулирования кровопролитного конфликта в границах исторической Палестины – священных для каждого последователя авраамических религий землях.
"Прискорбно, что систематическое невыполнение достигнутых договоренностей и обязательств, в том числе резолюций ООН и мирных соглашений в Осло, привело к очередному витку противостояния", - подчеркнул муфтий.
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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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