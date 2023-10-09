Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу
Муфтий Гайнутдин призывал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин призвал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских лиц и перейти к диалогу.
"Призываем стороны конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность, остановить гибель гражданских лиц и перейти к полноценному диалогу, основываясь на мирных инициативах региональных и мировых держав, включая Россию. Только понимание сути и причин незаживающей десятилетия раны на теле Ближнего Востока позволит выйти из кризиса, угрожающего глобальной стабильности", - говорится в обращении муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном в Telegram-канале ДУМ РФ.
"Обращаемся к представителям различных традиционных религий России, широкой общественности и всем людям доброй воли с призывом избегать поверхностных оценок и не придавать религиозной окраски этому и другим военно-политическим конфликтам современности. Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних факторов", - сказал Гайнутдин.
Глава ДУМ РФ отметил, что международное сообщество в целом, и Россия в частности, уже многие десятилетия прилагает усилия для мирного урегулирования кровопролитного конфликта в границах исторической Палестины – священных для каждого последователя авраамических религий землях.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.