https://ria.ru/20231009/izrail-1901540736.html

Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу

Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу - РИА Новости, 09.10.2023

Глава ДУМ России призвал стороны конфликта в Израиле перейти к диалогу

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин призвал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:56

2023-10-09T15:56

2023-10-09T16:07

религия

в мире

израиль

россия

палестина

равиль гайнутдин

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин призвал стороны конфликта в Израиле воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских лиц и перейти к диалогу. "Призываем стороны конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность, остановить гибель гражданских лиц и перейти к полноценному диалогу, основываясь на мирных инициативах региональных и мировых держав, включая Россию. Только понимание сути и причин незаживающей десятилетия раны на теле Ближнего Востока позволит выйти из кризиса, угрожающего глобальной стабильности", - говорится в обращении муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном в Telegram-канале ДУМ РФ. "Обращаемся к представителям различных традиционных религий России, широкой общественности и всем людям доброй воли с призывом избегать поверхностных оценок и не придавать религиозной окраски этому и другим военно-политическим конфликтам современности. Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних факторов", - сказал Гайнутдин. Глава ДУМ РФ отметил, что международное сообщество в целом, и Россия в частности, уже многие десятилетия прилагает усилия для мирного урегулирования кровопролитного конфликта в границах исторической Палестины – священных для каждого последователя авраамических религий землях. "Прискорбно, что систематическое невыполнение достигнутых договоренностей и обязательств, в том числе резолюций ООН и мирных соглашений в Осло, привело к очередному витку противостояния", - подчеркнул муфтий. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что силы ХАМАС запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231009/lag-1901513345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231009/amerikantsy-1901539365.html

https://ria.ru/20231009/lavrov-1901514597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

в мире, израиль, россия, палестина, равиль гайнутдин, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, оон, религия