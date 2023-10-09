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Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе к интернету - РИА Новости, 09.10.2023
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05:46 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/internet-1901387583.html
Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе к интернету
Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе к интернету - РИА Новости, 09.10.2023
Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе к интернету
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнули необходимость устранить разрывы в доступе к интернету в мире и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:46
2023-10-09T05:46
япония
россия
фумио кисида
антониу гутерреш
владимир легойда
русская православная церковь
оон
мтс
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КИОТО (Япония), 9 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнули необходимость устранить разрывы в доступе к интернету в мире и призвали мировое сообщество объединить усилия для обеспечения равного доступа людей к новым цифровым технологиям и эффективного управления рисками. "Нам необходимо сделать так, чтобы у оставшихся 2,8 миллиарда человек появился доступ к интернету. Мы должны взаимодействовать, чтобы предотвратить возможное появление разрыва в новых цифровых технологиях, не допустить дублирования и разработать эффективные меры в ответ на возникающие риски", - подчеркнул в своем видеообращении к участникам международного Форума по управлению интернетом, который стартовал накануне в японском Киото. Официальная церемония открытия Форума прошла в киотском Международном пресс-центре в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисиды и заместителя генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Цзюньхуа Ли, передает корреспондент РИА Новости. "Открытый и свободный интернет чрезвычайно важен для решения таких социальных проблем, как развитие, здравоохранение, безопасность с целью дальнейшего развития человечества. С другой стороны, правда и то, что интернет дал толчок развитию незаконной и опасной информации, включая дезинформацию, кибератаки и киберпреступность, что угрожает безопасности и свободе наших социально-экономических действий. Я уверен, что мы можем максимизировать выгоду от использования интернета и одновременно снизить риски от него, если все участники мирового сообщества соберутся вместе, чтобы поделиться своими знаниями и выработать разносторонний подход", - отметил, в свою очередь, премьер-министр Японии. После церемонии началась дискуссионная панель на высоком уровне. Международный Форум по управлению интернетом проводится в 18 раз под эгидой ООН. В течение пяти дней участники обсудят широкий круг вопросов вокруг регулирования глобальной сети, искусственного интеллекта и высоких технологий, киберпреступности и безопасности в сети. В рамках мероприятия запланированы дискуссии по восьми тематическим сессиям: искусственный интеллект и высокие технологии; избежание фрагментации интернета; кибербезопасность; киберпреступность и онлайн-безопасность; управление данными и доверие; цифровое неравенство и цифровая доступность; управление цифровой сферой в мире и сотрудничество; права человека и свободы, а также устойчивость и окружающая среда. В обсуждениях в рамках различных сессий от российской стороны примут участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, председатель совета и руководитель проектного направления Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков, директор департамента коммерческого управления ресурсами ПАО "МТС" Ольга Макарова, специалист отдела внешних коммуникаций Координационного центра доменов .RU/.РФ Павел Поздняков и другие.
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япония, россия, фумио кисида, антониу гутерреш, владимир легойда, русская православная церковь, оон, мтс
Япония, Россия, Фумио Кисида, Антониу Гутерреш, Владимир Легойда, Русская православная церковь, ООН, МТС
Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе к интернету

Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе людей к интернету

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
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КИОТО (Япония), 9 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнули необходимость устранить разрывы в доступе к интернету в мире и призвали мировое сообщество объединить усилия для обеспечения равного доступа людей к новым цифровым технологиям и эффективного управления рисками.
«
"Нам необходимо сделать так, чтобы у оставшихся 2,8 миллиарда человек появился доступ к интернету. Мы должны взаимодействовать, чтобы предотвратить возможное появление разрыва в новых цифровых технологиях, не допустить дублирования и разработать эффективные меры в ответ на возникающие риски", - подчеркнул в своем видеообращении к участникам международного Форума по управлению интернетом, который стартовал накануне в японском Киото.
Официальная церемония открытия Форума прошла в киотском Международном пресс-центре в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисиды и заместителя генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Цзюньхуа Ли, передает корреспондент РИА Новости.
"Открытый и свободный интернет чрезвычайно важен для решения таких социальных проблем, как развитие, здравоохранение, безопасность с целью дальнейшего развития человечества. С другой стороны, правда и то, что интернет дал толчок развитию незаконной и опасной информации, включая дезинформацию, кибератаки и киберпреступность, что угрожает безопасности и свободе наших социально-экономических действий. Я уверен, что мы можем максимизировать выгоду от использования интернета и одновременно снизить риски от него, если все участники мирового сообщества соберутся вместе, чтобы поделиться своими знаниями и выработать разносторонний подход", - отметил, в свою очередь, премьер-министр Японии.
После церемонии началась дискуссионная панель на высоком уровне.
Международный Форум по управлению интернетом проводится в 18 раз под эгидой ООН. В течение пяти дней участники обсудят широкий круг вопросов вокруг регулирования глобальной сети, искусственного интеллекта и высоких технологий, киберпреступности и безопасности в сети. В рамках мероприятия запланированы дискуссии по восьми тематическим сессиям: искусственный интеллект и высокие технологии; избежание фрагментации интернета; кибербезопасность; киберпреступность и онлайн-безопасность; управление данными и доверие; цифровое неравенство и цифровая доступность; управление цифровой сферой в мире и сотрудничество; права человека и свободы, а также устойчивость и окружающая среда.
В обсуждениях в рамках различных сессий от российской стороны примут участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, председатель совета и руководитель проектного направления Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков, директор департамента коммерческого управления ресурсами ПАО "МТС" Ольга Макарова, специалист отдела внешних коммуникаций Координационного центра доменов .RU/.РФ Павел Поздняков и другие.
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ЯпонияРоссияФумио КисидаАнтониу ГутеррешВладимир ЛегойдаРусская православная церковьООНМТС
 
 
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