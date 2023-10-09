Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе к интернету
Гутерреш и Кисида призвали устранить в мире разрыв в доступе людей к интернету
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
КИОТО (Япония), 9 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнули необходимость устранить разрывы в доступе к интернету в мире и призвали мировое сообщество объединить усилия для обеспечения равного доступа людей к новым цифровым технологиям и эффективного управления рисками.
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"Нам необходимо сделать так, чтобы у оставшихся 2,8 миллиарда человек появился доступ к интернету. Мы должны взаимодействовать, чтобы предотвратить возможное появление разрыва в новых цифровых технологиях, не допустить дублирования и разработать эффективные меры в ответ на возникающие риски", - подчеркнул в своем видеообращении к участникам международного Форума по управлению интернетом, который стартовал накануне в японском Киото.
Официальная церемония открытия Форума прошла в киотском Международном пресс-центре в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисиды и заместителя генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Цзюньхуа Ли, передает корреспондент РИА Новости.
"Открытый и свободный интернет чрезвычайно важен для решения таких социальных проблем, как развитие, здравоохранение, безопасность с целью дальнейшего развития человечества. С другой стороны, правда и то, что интернет дал толчок развитию незаконной и опасной информации, включая дезинформацию, кибератаки и киберпреступность, что угрожает безопасности и свободе наших социально-экономических действий. Я уверен, что мы можем максимизировать выгоду от использования интернета и одновременно снизить риски от него, если все участники мирового сообщества соберутся вместе, чтобы поделиться своими знаниями и выработать разносторонний подход", - отметил, в свою очередь, премьер-министр Японии.
После церемонии началась дискуссионная панель на высоком уровне.
Международный Форум по управлению интернетом проводится в 18 раз под эгидой ООН. В течение пяти дней участники обсудят широкий круг вопросов вокруг регулирования глобальной сети, искусственного интеллекта и высоких технологий, киберпреступности и безопасности в сети. В рамках мероприятия запланированы дискуссии по восьми тематическим сессиям: искусственный интеллект и высокие технологии; избежание фрагментации интернета; кибербезопасность; киберпреступность и онлайн-безопасность; управление данными и доверие; цифровое неравенство и цифровая доступность; управление цифровой сферой в мире и сотрудничество; права человека и свободы, а также устойчивость и окружающая среда.
В обсуждениях в рамках различных сессий от российской стороны примут участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, председатель совета и руководитель проектного направления Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков, директор департамента коммерческого управления ресурсами ПАО "МТС" Ольга Макарова, специалист отдела внешних коммуникаций Координационного центра доменов .RU/.РФ Павел Поздняков и другие.