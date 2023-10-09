Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о поставках газа
Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о долгосрочных закупках газа
Трубопровод. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
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"В рамках официального визита нашего президента (в Россию - ред.) мы с "Газпромом" начали переговоры о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа", - сказал Мирзамахмудов.
По словам министра, поставки "голубого топлива" из России в рамках долгосрочного партнерства помогут покрыть часть дефицита газа в Узбекистане в осенне-зимний период с учетом роста экономики, численности населения и спроса на энергоресурсы.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт Мирзамахмудов и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали в июне.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планировалось начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия – Центр" через Казахстан.