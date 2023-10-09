https://ria.ru/20231009/gaz-1901431544.html

Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о поставках газа

Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 09.10.2023

Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о поставках газа

Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:28

2023-10-09T10:28

2023-10-09T11:34

экономика

узбекистан

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТАШКЕНТ, 9 окт – РИА Новости. Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."В рамках официального визита нашего президента (в Россию - ред.) мы с "Газпромом" начали переговоры о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа", - сказал Мирзамахмудов.По словам министра, поставки "голубого топлива" из России в рамках долгосрочного партнерства помогут покрыть часть дефицита газа в Узбекистане в осенне-зимний период с учетом роста экономики, численности населения и спроса на энергоресурсы."Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт Мирзамахмудов и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали в июне.Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планировалось начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия – Центр" через Казахстан.

https://ria.ru/20231005/gazprom-1900581006.html

узбекистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, узбекистан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)