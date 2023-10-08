https://ria.ru/20231008/selskoe_khozyaystvo-1901019591.html

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ - РИА Новости, 08.10.2023

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T04:08

2023-10-08T04:08

2023-10-08T04:08

справки

россия

бразилия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886902760_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4401662ee4b6b031ff5942cb36e37391.jpg

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года. В 2023 году дата приходится на 8 октября.Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года и назывался "Всесоюзным днем работников сельского хозяйства".Он также отмечался во второе воскресенье октября. В третье воскресенье октября праздновался "День работников пищевой промышленности", установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года. В 1986 году эти два праздника были объединены в единый – "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса". Он праздновался в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с "Днем мелиоратора" в единый праздник с названием "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который отмечался также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября и заменили слово "работников" на "работника".Россия располагает значительной долей сельскохозяйственных угодий планеты – 4,5%. На 1 января 2021 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 222 миллиона гектаров, или 13% всего земельного фонда страны.В 2023 году общая посевная площадь с учетом новых субъектов страны превысила 85 миллионов гектаров. В России, как и во всем мире, аграрное производство является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса. Его состояние и экономическая эффективность функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния народа. Агропромышленный комплекс (АПК) в значительной мере определяет состояние всей экономики страны, так как тесно взаимодействует с другими отраслями народного хозяйства.С начала 1990-х годов в России начали проводиться аграрные преобразования, сводимые, в основном, к нерегулируемой либерализации рынка. Они повлекли за собой развал материально-технической базы АПК и системных технологий ведения производства, их примитивизацию, поставили под угрозу существование основного, невозобновляемого средства производства – земли, без чего функционирование этой отрасли невозможно. Производство продукции агропромышленного комплекса сократилось почти вдвое, а в структурообразующей отрасли – сельском хозяйстве – на 40%, что ограничило возможности страны обеспечить население продовольствием собственного производства. С 1999 года в сельском хозяйстве страны начался экономический рост, который продолжался до 2006 года. За это время объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 34,4%. Но с 2002 года наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов развития экономики в целом.Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села. Для преодоления кризисных явлений и вывода агропромышленного комплекса на устойчивое развитие 26 декабря 2006 года был принят Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", установивший правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства. Во исполнение этого закона в 2007 году была принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования аграрных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в 2012 году – госпрограмма на 2013-2020 годы, в 2019 году – госпрограмма на 2013-2025 годы. В 2012 году распоряжением правительства РФ была утверждена Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, в 2020 году – Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года. В послании президента России Федеральному собранию РФ от 15 января 2020 года отмечалось, что, начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить до 25% в 2024 году. Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки. В условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости отрасли.Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса включают льготное кредитование и лизинг, льготные тарифы на перевозку сельхозпродукции, возмещение расходов на мелиоративные мероприятия, стимулирование увеличения производства отдельных видов масличных культур и многое другое.С 2020 года работает программа "Сельская ипотека". С этого времени выдано более 116 тысяч кредитов на сумму свыше 238 миллиардов рублей. Граждане смогли приобрести или построить более 6,5 миллионов квадратных метров жилья. В 2022 году программа стала бессрочной. В 2023 году ее параметры были расширены. Максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с трех до шести миллионов рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе. В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше, чем в 2021 году, в том числе пшеницы – 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна 2023 году с учетом новых регионов страны прогнозируется в 123 миллиона тонн, из них пшеницы – 78 миллионов тонн. Валовый сбор ржи в 2023 году составит около двух миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном импорте. С 2022 года Россия сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть импортируется в страну агропродукции меньше, чем вывозится. В 2022 году экспорт АПК составил 41,6 миллиарда долларов. За минувший сельскохозяйственный год (завершился 30 июня 2023 года), РФ поставила на мировые рынки 60 миллионов тонн зерна, уступив только Бразилии. По экспорту пшеницы – наиболее ценной и распространенной продовольственной культуры в мире – Россия вновь обошла прежних лидеров рынка – США, Канаду и Австралию, поставив 47 миллионов тонн. Это исторический рекорд: в настоящее время каждая пятая партия пшеницы на мировом рынке – российская.РФ также экспортирует растительное масло и семена подсолнечника. Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь и в сельские территории: доходы от продажи сельхозпродукции возвращаются на село и стимулируют развитие сельских поселений. Важнейшим приоритетом для государства является создание комфортных условий жизни на селе. Прикладывается максимум усилий для доступного качественного образования, медицинского обслуживания, жизни и работы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

бразилия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, бразилия, ссср