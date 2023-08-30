https://ria.ru/20230830/zerno-1893192346.html
Сбор зерна в России превысил 105 миллионов тонн
Сбор зерна в России превысил 105 миллионов тонн - РИА Новости, 30.08.2023
Сбор зерна в России превысил 105 миллионов тонн
Валовый сбор зерна в России составил уже более 105 миллионов тонн, стартовал и озимый сев - уже засеяно 1,7 миллиона гектаров, сообщил Минсельхоз. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:49
2023-08-30T15:49
2023-08-30T15:49
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Валовый сбор зерна в России составил уже более 105 миллионов тонн, стартовал и озимый сев - уже засеяно 1,7 миллиона гектаров, сообщил Минсельхоз. Министерство указывает, что ход сезонных полевых работ, вопросы обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и средствами государственной поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. "По словам главы Минсельхоза, в целом по стране уборка зерна перешла экватор, намолочено свыше 105 миллионов тонн. По графику идет уборка и других культур – в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей", - говорится в сообщении. Озимый сев стартовал в 43 регионах: на данный момент засеяно 1,7 миллиона гектаров, всего в этом году планируется выйти на показатель в 20 миллионов. Министр отметил необходимость принятия исчерпывающих мер для завершения сбора зерновых в оптимальные агротехнические сроки и контроля озимого сева. Кроме того, важно обеспечивать оперативное доведение средств господдержки аграриям, добавил он: на данный момент показатель по стране уже достиг 80%, выше прошлогоднего уровня на аналогичную дату. Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна в РФ в 2023 году, с учетом новых регионов страны, Минсельхоз прогнозировал в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.
https://ria.ru/20230829/riski-1892902807.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Сбор зерна в России превысил 105 миллионов тонн
Валовый сбор зерна в России составил более 105 миллионов тонн
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Валовый сбор зерна в России составил уже более 105 миллионов тонн, стартовал и озимый сев - уже засеяно 1,7 миллиона гектаров, сообщил Минсельхоз.
Министерство указывает, что ход сезонных полевых работ, вопросы обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и средствами государственной поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева
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"По словам главы Минсельхоза, в целом по стране уборка зерна перешла экватор, намолочено свыше 105 миллионов тонн. По графику идет уборка и других культур – в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей", - говорится в сообщении.
Озимый сев стартовал в 43 регионах: на данный момент засеяно 1,7 миллиона гектаров, всего в этом году планируется выйти на показатель в 20 миллионов.
Министр отметил необходимость принятия исчерпывающих мер для завершения сбора зерновых в оптимальные агротехнические сроки и контроля озимого сева. Кроме того, важно обеспечивать оперативное доведение средств господдержки аграриям, добавил он: на данный момент показатель по стране уже достиг 80%, выше прошлогоднего уровня на аналогичную дату.
Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна в РФ в 2023 году, с учетом новых регионов страны, Минсельхоз прогнозировал в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.
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