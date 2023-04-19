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Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в 123 миллиона тонн - РИА Новости, 19.04.2023
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18:09 19.04.2023 (обновлено: 18:58 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/urozhay-1866428506.html
Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в 123 миллиона тонн
Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в 123 миллиона тонн - РИА Новости, 19.04.2023
Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в 123 миллиона тонн
Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:09
2023-04-19T18:58
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Посевная в Российской Федерации проходит штатно. Рассчитываем на достойный и, что очень важно, сбалансированный урожай. Ожидаем, что в 2023 году объем зерна, с учетом новых регионов, составит у нас порядка 123 миллионов тонн, из которых порядка 78 миллионов тонн - это пшеница", - сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Министр подчеркнул, что такой уровень валового сбора позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции зарубежным партнерам в необходимом заявленном объеме.В 2023 году общая посевная площадь, с учетом новых субъектов, превысит 85 миллионов гектаров: по словам Патрушева, сейчас полевые работы ведутся в 50 регионах, а к середине мая в поля должны выйти аграрии всех субъектов РФ. Доля озимых в нормальном состоянии - 93%, динамика ярового сева - выше прошлогодней: уже засеяно порядка 5 миллионов гектаров, кроме того, высоки темпы посадки картофеля и сева овощных культур. Министр также отметил отсутствие каких-либо проблем в ходе полевых работ, в том числе и в новых регионах: не фиксируется существенных перебоев с обеспечением средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой."В новых субъектах РФ озимые под урожай 2023 года засеяны на площади порядка 1,3 миллиона гектаров, из которых 95% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Запланированная площадь ярового сева – 1,8 миллиона гектаров, на данный момент он проведен на площади более 200 тысяч гектаров", - сообщил Патрушев. Основные культуры для новых регионов - зерновые и подсолнечник; в Херсонской области существенна доля овощных культур.РФ в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - его было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в 123 миллиона тонн

Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в 123 миллиона тонн, из них 78 — пшеницы

© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Посевная в Российской Федерации проходит штатно. Рассчитываем на достойный и, что очень важно, сбалансированный урожай. Ожидаем, что в 2023 году объем зерна, с учетом новых регионов, составит у нас порядка 123 миллионов тонн, из которых порядка 78 миллионов тонн - это пшеница", - сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Министр подчеркнул, что такой уровень валового сбора позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции зарубежным партнерам в необходимом заявленном объеме.
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В 2023 году общая посевная площадь, с учетом новых субъектов, превысит 85 миллионов гектаров: по словам Патрушева, сейчас полевые работы ведутся в 50 регионах, а к середине мая в поля должны выйти аграрии всех субъектов РФ. Доля озимых в нормальном состоянии - 93%, динамика ярового сева - выше прошлогодней: уже засеяно порядка 5 миллионов гектаров, кроме того, высоки темпы посадки картофеля и сева овощных культур. Министр также отметил отсутствие каких-либо проблем в ходе полевых работ, в том числе и в новых регионах: не фиксируется существенных перебоев с обеспечением средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой.
"В новых субъектах РФ озимые под урожай 2023 года засеяны на площади порядка 1,3 миллиона гектаров, из которых 95% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Запланированная площадь ярового сева – 1,8 миллиона гектаров, на данный момент он проведен на площади более 200 тысяч гектаров", - сообщил Патрушев. Основные культуры для новых регионов - зерновые и подсолнечник; в Херсонской области существенна доля овощных культур.
РФ в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - его было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, - и пшеницы - 104,237 миллиона тонн, на 37% больше.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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