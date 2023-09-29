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Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 29.09.2023
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22:49 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sbor-1899567710.html
Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз
Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 29.09.2023
Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз
Валовый сбор ржи в РФ в 2023 году составит порядка 2 миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:49
2023-09-29T22:49
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Валовый сбор ржи в РФ в 2023 году составит порядка 2 миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном объеме импорта, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. "Ожидаемый урожай - порядка 2 миллионов тонн. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году валовый сбор ржи в РФ вырос на 26,5%, до 2,179 миллиона тонн, сообщал Росстат. Ранее в пятницу президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил на брифинге, что "рожь выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной, и погоды в социальном плане она не делает". При этом он высказал такое мнение - "либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо - я употребляю такой термин - он станет псевдореликтом". И в этом случае, по мнению Свириденко, "бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья". Урожай ржи в РФ в 2023 году ожидается в объеме 1,8 миллиона тонн, добавил он. В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня прошлого года, а производство ржаной муки 8 месяцев выросло на 2,5% год к году. Там также добавили, что площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, а озимый сев под урожай 2024 идет в штатном режиме.
https://ria.ru/20230922/raboty-1898048503.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз

Минсельхоз РФ: валовый сбор ржи в 2023 году составит порядка двух миллионов тонн

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Валовый сбор ржи в РФ в 2023 году составит порядка 2 миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном объеме импорта, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Ожидаемый урожай - порядка 2 миллионов тонн. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году валовый сбор ржи в РФ вырос на 26,5%, до 2,179 миллиона тонн, сообщал Росстат.
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Ранее в пятницу президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил на брифинге, что "рожь выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной, и погоды в социальном плане она не делает".
При этом он высказал такое мнение - "либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо - я употребляю такой термин - он станет псевдореликтом". И в этом случае, по мнению Свириденко, "бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья". Урожай ржи в РФ в 2023 году ожидается в объеме 1,8 миллиона тонн, добавил он.
В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня прошлого года, а производство ржаной муки 8 месяцев выросло на 2,5% год к году. Там также добавили, что площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, а озимый сев под урожай 2024 идет в штатном режиме.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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