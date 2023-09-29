https://ria.ru/20230929/sbor-1899567710.html

Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз

Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 29.09.2023

Россия в 2023 году соберет два миллиона тонн ржи, заявил Минсельхоз

Валовый сбор ржи в РФ в 2023 году составит порядка 2 миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:49

2023-09-29T22:49

2023-09-29T22:49

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Валовый сбор ржи в РФ в 2023 году составит порядка 2 миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном объеме импорта, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. "Ожидаемый урожай - порядка 2 миллионов тонн. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году валовый сбор ржи в РФ вырос на 26,5%, до 2,179 миллиона тонн, сообщал Росстат. Ранее в пятницу президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил на брифинге, что "рожь выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной, и погоды в социальном плане она не делает". При этом он высказал такое мнение - "либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо - я употребляю такой термин - он станет псевдореликтом". И в этом случае, по мнению Свириденко, "бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья". Урожай ржи в РФ в 2023 году ожидается в объеме 1,8 миллиона тонн, добавил он. В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня прошлого года, а производство ржаной муки 8 месяцев выросло на 2,5% год к году. Там также добавили, что площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, а озимый сев под урожай 2024 идет в штатном режиме.

https://ria.ru/20230922/raboty-1898048503.html

https://ria.ru/20230912/zerno-1895732316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)