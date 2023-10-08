https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901015862.html

Эксперты рассказали, в каких аэропортах пассажиры могут курить

Эксперты рассказали, в каких аэропортах пассажиры могут курить - РИА Новости, 08.10.2023

Эксперты рассказали, в каких аэропортах пассажиры могут курить

Эксперты рассказали, где в аэропортах туристы могут курить, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T03:02

2023-10-08T03:02

2023-10-08T03:02

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, где в аэропортах туристы могут курить, сообщает АТОР.В подмосковных воздушных гаванях после прохождения всех контролей уединиться с сигаретой можно не везде. В Шереметьево курилка расположена в терминале B у 117 гейта. Во Внуково есть четыре места в разных частях здания. Дымить в Домодедово — только на улице.Почти на свежем воздухе оборудовано место для курения в Пулково — на третьем этаже зала вылетов внутренних рейсов, за пивным рестораном.В Сочи для курения есть небольшая площадка во внутреннем дворике аэропорта, у фонтана. Выход к ней — уже после регистрации.Есть курилка в новосибирском Толмачево, в которую могут попасть зарегистрированные и транзитные пассажиры. В Казани привилегия покурить в здании аэропорта есть только у туристов международных рейсов. Удобные курилки оборудованы в Кольцово в Екатеринбурге, а также в "чистой" зоне воздушных гаваней Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, Сургута, Тюмени.В аэропорту Минвод курить нельзя. Кроме того, сотрудники следят, чтобы пассажиры с сигаретами не приближались к зданию терминала ближе чем на 15 метров.Запрещено дымить и в калининградском Храброво. Курительных комнат нет в аэропортах Омска, Томска, Саратова, Нижнекамска, Волгограда, Махачкалы, Владикавказа, Грозного.В воздушной гавани Стамбула до проверки безопасности курить предлагается на улице у терминала, после прохождения границы — на специальных "террасах". Есть они и в Анталье, следуйте за указателями. В Бодруме дымить разрешают во внутреннем дворике терминала.В Каире, Хургаде и Шарм-еш-Шейхе для людей с никотиновой зависимостью выделены специальные зоны. Также комфортно — в Дубае и Абу-Даби. В аэропорту Бахрейна курилка расположена между гейтами 14 и 15 в зоне вылета.В Дохе спецмест много, в Омане — отправляйфтесь в транзитную зону, а в Кувейте — в бизнес-лаундж.Помещения в чистой зоне после прохождения досмотра есть в аэропортах Минска, Еревана, Баку, Бишкека, Алма-Аты и Астаны. В узбекских и таджикских гаванях спецмест не оборудовано, курить внутри терминала не удастся.В аэропорту Коломбо на Шри-Ланке курилка оборудована в зоне duty-free. А вот в аэропортах Таиланда после прохождения предполетного досмотра и паспортного контроля покурить уже не удастся – специальные места для этого оборудованы только на улице. Ни в Бангкоке, ни на Пхукете, ни в Краби, ни в других аэропортах страны курилок в чистой зоне нет. Также — в Пекине, а вот в Шанхае спецместа оборудованы у гейтов 213-216 в терминале 1, гейта D69 в терминале 2 и в бизнес-зале. В аэропорту Дели курительная комната есть напротив гейта 13.Предупреждаем, что курение вредит вашему здоровью.

https://ria.ru/20230611/aviareys-1877306913.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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