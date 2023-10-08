Далай-лама отправился в Дели на медосмотр
Далай-лама отправился на "пару дней" в Дели для медицинского осмотра в больнице
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV отправился в Дели для прохождения медицинского осмотра, передает издание Ani со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы Чхиме Ригзина.
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"Беспокоиться не о чем. Тибетский гуру вернется в ближайшие пару дней. Духовный лидер посетит больницу в Дели, возможно, Всеиндийский институт медицинских наук, для проверки здоровья", - рассказал изданию Чхиме Ригзин.
По данным источников, ранее Далай-лама пропустил учения для тайваньских буддистов, запланированные на 2-3 октября, из-за плохого самочувствия. Также из-за состояния его здоровья может быть отложен предстоящий визит в Сикким.
Ранее Далай-лама в письме главному министру штата Сикким Прем Сингху Тамангу выразил соболезнования в связи с гибелью людей и масштабным ущербом из-за произошедшего в штате наводнения.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России.