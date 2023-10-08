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Далай-лама отправился в Дели на медосмотр - РИА Новости, 08.10.2023
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Религия
 
16:55 08.10.2023 (обновлено: 16:58 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/dalay-lama-1901325652.html
Далай-лама отправился в Дели на медосмотр
Далай-лама отправился в Дели на медосмотр - РИА Новости, 08.10.2023
Далай-лама отправился в Дели на медосмотр
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV отправился в Дели для прохождения медицинского осмотра, передает издание Ani со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:55
2023-10-08T16:58
религия
дели
тибет
китай
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV отправился в Дели для прохождения медицинского осмотра, передает издание Ani со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы Чхиме Ригзина."Беспокоиться не о чем. Тибетский гуру вернется в ближайшие пару дней. Духовный лидер посетит больницу в Дели, возможно, Всеиндийский институт медицинских наук, для проверки здоровья", - рассказал изданию Чхиме Ригзин. По данным источников, ранее Далай-лама пропустил учения для тайваньских буддистов, запланированные на 2-3 октября, из-за плохого самочувствия. Также из-за состояния его здоровья может быть отложен предстоящий визит в Сикким. Ранее Далай-лама в письме главному министру штата Сикким Прем Сингху Тамангу выразил соболезнования в связи с гибелью людей и масштабным ущербом из-за произошедшего в штате наводнения. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России.
https://ria.ru/20230504/molodost-1869611416.html
https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html
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дели, тибет, китай, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Религия, Дели, Тибет, Китай, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
Далай-лама отправился в Дели на медосмотр

Далай-лама отправился на "пару дней" в Дели для медицинского осмотра в больнице

© РИА Новости / Нина Алексеева | Перейти в медиабанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV отправился в Дели для прохождения медицинского осмотра, передает издание Ani со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы Чхиме Ригзина.
«
"Беспокоиться не о чем. Тибетский гуру вернется в ближайшие пару дней. Духовный лидер посетит больницу в Дели, возможно, Всеиндийский институт медицинских наук, для проверки здоровья", - рассказал изданию Чхиме Ригзин.
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По данным источников, ранее Далай-лама пропустил учения для тайваньских буддистов, запланированные на 2-3 октября, из-за плохого самочувствия. Также из-за состояния его здоровья может быть отложен предстоящий визит в Сикким.
Ранее Далай-лама в письме главному министру штата Сикким Прем Сингху Тамангу выразил соболезнования в связи с гибелью людей и масштабным ущербом из-за произошедшего в штате наводнения.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России.
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