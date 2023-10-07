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Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 07.10.2023
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14:44 07.10.2023 (обновлено: 16:27 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/vstrecha-1901152182.html
Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана
Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 07.10.2023
Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана
Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина, российский лидер... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:44
2023-10-07T16:27
узбекистан
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина, российский лидер встретил коллег теплым рукопожатием. В субботу, в свой день рождения, Путин даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
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узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана

Путин встретил в Огарево Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина, российский лидер встретил коллег теплым рукопожатием.
В субботу, в свой день рождения, Путин даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
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УзбекистанКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевВ мире
 
 
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