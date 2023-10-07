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Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана

Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана - РИА Новости, 07.10.2023

Путин встретил в Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана

Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина, российский лидер... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:44

2023-10-07T14:44

2023-10-07T16:27

узбекистан

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиеев

в мире

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина, российский лидер встретил коллег теплым рукопожатием. В субботу, в свой день рождения, Путин даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, в мире