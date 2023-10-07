https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем

Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем - РИА Новости, 07.10.2023

Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем

Власти Израиля заявили, что исламское движение ХАМАС начало войну против еврейского государства. В свою очередь, в движении сообщили, что собираются отомстить... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:26

2023-10-07T15:26

2023-10-07T20:40

в мире

израиль

иерусалим

палестина

михаил богданов

хамас

самех шукри

институт ближнего востока

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Власти Израиля заявили, что исламское движение ХАМАС начало войну против еврейского государства. В свою очередь, в движении сообщили, что собираются отомстить Тель-Авиву за преступления против палестинцев. Об очередном витке палестино-израильского конфликта — в материале РИА Новости.На войнуУтром 7 октября по Израилю выпустили свыше двух тысяч ракет, не меньше шести человек погибли, сотни ранены. Скорее всего, жертв будет намного больше — палестинские боевики публикуют в социальных сетях кадры расправы над мирными жителями. Параллельно с этим члены ХАМАС проникли в несколько израильских городов и взяли в плен десятки силовиков. В городе Сдерот бойцы движения захватили полицейский участок. В Ашкелоне палестинцы начали патрулировать улицы. Также известно о вторжении в город Негивот. Поддержку ХАМАС обеспечивают боевики группировки "Исламский джихад"*.Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ХАМАС совершили серьезную ошибку, напав на его страну, — армия дает отпор агрессору во всех местах проникновения. Галлант уверен в победе Израиля. Между тем глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф сообщил, что организация таким образом мстит за вторжения в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. В частности, весной из-за столкновений вокруг храма по вине Израиля погибли и были ранены сотни палестинцев, подчеркнул ад-Дейф.ХАМАС убеждает сторонников в странах вокруг Израиля присоединиться к операции. Кроме того, соответствующие призывы звучали в мечетях Иерусалима. В ответ израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху приказал провести широкую мобилизацию резервов, чтобы "отплатить врагу на войне — той, которой он еще не видывал". На юге и в центре Израиля ввели режим чрезвычайной ситуации. Также военные закрыли дороги возле границы с сектором Газа.Международная реакцияВременный поверенный в делах посольства США в Иерусалиме Стефани Халлетт поддержала Тель-Авив и осудила действия ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов сказал, что Москва контактирует со всеми сторонами конфликта. "Само собой, мы всегда призываем к сдержанности. Надо понять, что происходит, из-за чего, какие последствия будут", — отметил дипломат.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию.Глава МИД Египта Самех Шукри проводит международные контакты для урегулирования конфликта между израильской и палестинской сторонами. В том числе он обсудил проблему с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Перед этим в ведомстве сообщили, что Каир предостерегает от опасного нагнетания напряженности в отношениях Израиля и Палестины и призывает всех к сдержанности. Такой же позиции придерживается МИД Саудовской Аравии.На стороне ХАМАС выступил только Иран. Советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Тегеран будет "стоять рядом" с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и его главной святыни — города Иерусалима.Памятная датаПалестинцы напали в субботу, когда у иудеев шаббат. В этот день они должны воздерживаться от работы. Кроме того, на эту неделю пришлась 50-я годовщина начала войны Судного дня. Напомним, с 6 по 25 октября 1973 года Египет и Сирия безуспешно воевали против Израиля. Эксперты РИА Новости оценили очередное обострение борьбы между ХАМАС и Израилем."Было пятидесятилетие войны Йом-Кипур (Судного дня. — Прим. ред). Сегодня шабат и праздник Симхат Тора. Это очень хорошо продуманная операция. За ней стоит Иран, который достаточно давно является главным организатором всех арабских проблем Израиля", — полагает руководитель научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.По мнению специалиста, нынешние события — очередной раунд ирано-израильской необъявленной войны в направлении сектора Газа."Сейчас все выглядит очень серьезно. ХАМАС меняет правила игры, — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Института Ближнего Востока Сергей Серегичев. — Они демонстрируют готовность пойти ва-банк и создать палестинское государство. Расчет на то, что у израильтян будут проблемы с мобилизацией из-за разногласий в обществе по поводу судебной реформы Нетаньяху. В то же время они понимают, что Израиль в ответ может превратить сектор Газа в груды дымящегося бетона".ХАМАС хочет показать всему миру захваченные населенные пункты и тем самым пошатнуть репутацию Израиля. "Потом они отступят, взяв заложников, и будут торговаться ими, например, требуя прекратить бомбить сектор Газа. Также они рассчитывают на поддержку мирового сообщества, чтобы защититься от израильских ответных атак", — поясняет Серегичев.По мнению эксперта, израильские спецслужбы больше занимались личной охраной Нетаньяху, чем контролем региональной безопасности. Шабак, "Моссад", разведагентура полиции, прочие службы следили за сектором Газа и прозевали атаку. Они были уверены, что ХАМАС не нападет. Если они теперь решатся освободить заложников путем спасательной операции, то столкнутся с жестким сопротивлением группировок сектора Газа, обладающих колоссальным опытом."Это может продлиться примерно месяц. Скорее всего, Израиль быстро отобьет атаку и жестко ответит ХАМАС. Если те двинутся дальше, Израиль начнет воевать в полную мощь. Тогда сровняют с землей все, что взято под контроль боевиками. Свои общины постараются отбить, а сектор Газа захватить. Погибнет много мирных жителей, как и израильских военных. Неизвестно, пойдет ли на такое Нетаньяху. Мир возмутится, но реально остановить Израиль будет некому. Санкции против него вряд ли введут, даже эмбарго образца 1973-го не будет", — заключает эксперт.Если сейчас еврейское государство даст слабину, то зашатается вся существующая ближневосточная конструкция, подчеркивает Серегичев. На кону — сохранение стабильности на Ближнем Востоке и политическая судьба Израиля. Но есть вариант, что Израиль просто ликвидирует боевиков на своей территории, тогда начнутся закулисные переговоры при посредничестве третьих стран — например, Египта.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

https://ria.ru/20231007/israel-1901156551.html

израиль

иерусалим

палестина

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T15:26 true PT0M58S

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в мире, израиль, иерусалим, палестина, михаил богданов, хамас, самех шукри, институт ближнего востока, исламский джихад, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году