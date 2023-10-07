https://ria.ru/20231007/tokaev-1901157025.html

Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан

Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан - РИА Новости, 07.10.2023

Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан

Транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:08

2023-10-07T15:08

2023-10-07T15:08

экономика

казахстан

узбекистан

касым-жомарт токаев

владимир путин

шавкат мирзиеев

газпром

политика

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АЛМА-АТА, 7 окт – РИА Новости. Транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска поставок в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина.В субботу Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - сказал Токаев.Ранее российский "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.

https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html

https://ria.ru/20231007/putin-1901155997.html

казахстан

узбекистан

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экономика, казахстан, узбекистан, касым-жомарт токаев, владимир путин, шавкат мирзиеев, газпром, политика