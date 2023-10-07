Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан
Токаев: транзит российского газа через Казахстан отвечает интересам всех сторон
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
АЛМА-АТА, 7 окт – РИА Новости. Транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска поставок в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина.
В субботу Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
"Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - сказал Токаев.
Ранее российский "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.