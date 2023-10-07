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Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан - РИА Новости, 07.10.2023
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15:08 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/tokaev-1901157025.html
Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан
Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан - РИА Новости, 07.10.2023
Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан
Транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:08
2023-10-07T15:08
экономика
казахстан
узбекистан
касым-жомарт токаев
владимир путин
шавкат мирзиеев
газпром
политика
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АЛМА-АТА, 7 окт – РИА Новости. Транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска поставок в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина.В субботу Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - сказал Токаев.Ранее российский "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.
https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html
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экономика, казахстан, узбекистан, касым-жомарт токаев, владимир путин, шавкат мирзиеев, газпром, политика
Экономика, Казахстан, Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Газпром, Политика
Токаев прокомментировал идею транзита российского газа через Казахстан

Токаев: транзит российского газа через Казахстан отвечает интересам всех сторон

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
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АЛМА-АТА, 7 окт – РИА Новости. Транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии запуска поставок в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина.
В субботу Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
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"Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон", - сказал Токаев.
Ранее российский "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава компании Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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ЭкономикаКазахстанУзбекистанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинШавкат МирзиеевГазпромПолитика
 
 
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