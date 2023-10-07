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В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына

В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына - РИА Новости, 07.10.2023

В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:48

2023-10-07T10:48

2023-10-07T14:53

происшествия

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россия

убийство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК (убийство)", — говорится в заявлении.По данным следствия, в пятницу, 6 октября, подозреваемый убил своего сына, после чего попытался совершить суицид. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.Как уточнили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд полиции обнаружил тело 8-летнего ребенка с ножевым ранением, а также его 45-летнего отца в квартире на Софийской улице.При этом в ведомстве отметили, что речь идет о полной семье, не стоящей на учете. Кроме того, полиция ни разу не получала каких-либо заявлений о противоправных действиях в отношении ребенка.

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происшествия, санкт-петербург, россия, убийство, дети