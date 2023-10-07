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В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына - РИА Новости, 07.10.2023
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10:48 07.10.2023 (обновлено: 14:53 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/sk-1901121027.html
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына - РИА Новости, 07.10.2023
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына
Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:48
2023-10-07T14:53
происшествия
санкт-петербург
россия
убийство
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК (убийство)", — говорится в заявлении.По данным следствия, в пятницу, 6 октября, подозреваемый убил своего сына, после чего попытался совершить суицид. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.Как уточнили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд полиции обнаружил тело 8-летнего ребенка с ножевым ранением, а также его 45-летнего отца в квартире на Софийской улице.При этом в ведомстве отметили, что речь идет о полной семье, не стоящей на учете. Кроме того, полиция ни разу не получала каких-либо заявлений о противоправных действиях в отношении ребенка.
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происшествия, санкт-петербург, россия, убийство, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Убийство, Дети
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына

СК: жителя Петербурга заподозрили в в убийстве 8-летнего сына

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК (убийство)", — говорится в заявлении.
По данным следствия, в пятницу, 6 октября, подозреваемый убил своего сына, после чего попытался совершить суицид. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.
Как уточнили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд полиции обнаружил тело 8-летнего ребенка с ножевым ранением, а также его 45-летнего отца в квартире на Софийской улице.
При этом в ведомстве отметили, что речь идет о полной семье, не стоящей на учете. Кроме того, полиция ни разу не получала каких-либо заявлений о противоправных действиях в отношении ребенка.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияУбийствоДети
 
 
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