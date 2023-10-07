https://ria.ru/20231007/sk-1901121027.html
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына - РИА Новости, 07.10.2023
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына
Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:48
2023-10-07T10:48
2023-10-07T14:53
происшествия
санкт-петербург
россия
убийство
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК (убийство)", — говорится в заявлении.По данным следствия, в пятницу, 6 октября, подозреваемый убил своего сына, после чего попытался совершить суицид. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.Как уточнили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд полиции обнаружил тело 8-летнего ребенка с ножевым ранением, а также его 45-летнего отца в квартире на Софийской улице.При этом в ведомстве отметили, что речь идет о полной семье, не стоящей на учете. Кроме того, полиция ни разу не получала каких-либо заявлений о противоправных действиях в отношении ребенка.
https://ria.ru/20230929/rebenok-1899362856.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, убийство, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Убийство, Дети
В Петербурге возбудили дело об убийстве мужчиной восьмилетнего сына
СК: жителя Петербурга заподозрили в в убийстве 8-летнего сына
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости.
Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба
городского управления СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК (убийство)", — говорится в заявлении.
По данным следствия, в пятницу, 6 октября, подозреваемый убил своего сына, после чего попытался совершить суицид. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.
Как уточнили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд полиции обнаружил тело 8-летнего ребенка с ножевым ранением, а также его 45-летнего отца в квартире на Софийской улице.
При этом в ведомстве отметили, что речь идет о полной семье, не стоящей на учете. Кроме того, полиция ни разу не получала каких-либо заявлений о противоправных действиях в отношении ребенка.
В Орле завели дело после того, как ребенок сбежал из детсада и попал в ДТП