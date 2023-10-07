https://ria.ru/20231007/putin-1901155997.html
Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами
Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами - РИА Новости, 07.10.2023
Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами
Президент РФ Владимир Путин, говоря о новом трехстороннем проекте, заявил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:03
2023-10-07T15:03
2023-10-07T15:10
владимир путин
россия
политика
экономика
узбекистан
казахстан
газпром
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о новом трехстороннем проекте, заявил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа."Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов", - сказал Путин на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."Газпром" уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа, добавил он."Россия же подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20231007/tokaev-1901157025.html
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владимир путин, россия, политика, экономика, узбекистан, казахстан, газпром
Владимир Путин, Россия, Политика, Экономика, Узбекистан, Казахстан, Газпром
Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами
Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят сегодня перспективы взаимного сотрудничества