https://ria.ru/20231007/putin-1901155997.html

Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами

Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами - РИА Новости, 07.10.2023

Путин, Токаев и Мирзиеев обсудят перспективы сотрудничества между странами

Президент РФ Владимир Путин, говоря о новом трехстороннем проекте, заявил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:03

2023-10-07T15:03

2023-10-07T15:10

владимир путин

россия

политика

экономика

узбекистан

казахстан

газпром

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о новом трехстороннем проекте, заявил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа."Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов", - сказал Путин на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."Газпром" уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа, добавил он."Россия же подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20231007/tokaev-1901157025.html

https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html

россия

узбекистан

казахстан

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владимир путин, россия, политика, экономика, узбекистан, казахстан, газпром