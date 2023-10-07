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Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, ведущим Россию вперед - РИА Новости, 07.10.2023
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10:30 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/putin-1901112418.html
Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, ведущим Россию вперед
Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, ведущим Россию вперед - РИА Новости, 07.10.2023
Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, ведущим Россию вперед
Благодаря президенту РФ Владимиру Путину многонациональный и мультикультурный Русский мир несет в себе идеологию равенства народов в противовес агрессии Запада, РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:30
2023-10-07T10:30
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благодаря президенту РФ Владимиру Путину многонациональный и мультикультурный Русский мир несет в себе идеологию равенства народов в противовес агрессии Запада, который стремится сохранить однополярную гегемонию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале в поздравлении главе государства с днем рождения. &quot;Благодаря Вам многонациональный и мультикультурный Русский мир несет идеологию равенства народов и различных государств в противовес агрессии коллективного Запада, стремящегося сохранить однополярную гегемонию. И мы, жители республики, гордимся, что стоим в авангарде этих процессов&quot;, - написал Пушилин.По словам главы ДНР, российский президент является бесспорным лидером, ведущим Россию вперед. "Вы скрепляете общество фундаментальными ценностями – патриотизмом, верностью Родине, святым исполнением долга, следованием нравственным идеалам, укреплением института семьи, приоритетностью созидательного труда, милосердия, справедливости, взаимопомощи, исторической памяти, единства народов суверенной России", - подчеркнул Пушилин. Глава ДНР добавил, что в настоящий момент "вершится историческая справедливость, русские земли возвращаются в Отечество", а Донбасс уже живет по российским законам, получив "огромный импульс, широкие возможности для развития".
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
https://ria.ru/20231007/putin-1901112276.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Денис Пушилин, Общество
Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, ведущим Россию вперед

Пушилин в поздравлении президенту назвал Путина лидером, ведущим Россию вперед

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Благодаря президенту РФ Владимиру Путину многонациональный и мультикультурный Русский мир несет в себе идеологию равенства народов в противовес агрессии Запада, который стремится сохранить однополярную гегемонию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале в поздравлении главе государства с днем рождения.
«

"Благодаря Вам многонациональный и мультикультурный Русский мир несет идеологию равенства народов и различных государств в противовес агрессии коллективного Запада, стремящегося сохранить однополярную гегемонию. И мы, жители республики, гордимся, что стоим в авангарде этих процессов", - написал Пушилин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех
Вчера, 08:11
По словам главы ДНР, российский президент является бесспорным лидером, ведущим Россию вперед.
"Вы скрепляете общество фундаментальными ценностями – патриотизмом, верностью Родине, святым исполнением долга, следованием нравственным идеалам, укреплением института семьи, приоритетностью созидательного труда, милосердия, справедливости, взаимопомощи, исторической памяти, единства народов суверенной России", - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР добавил, что в настоящий момент "вершится историческая справедливость, русские земли возвращаются в Отечество", а Донбасс уже живет по российским законам, получив "огромный импульс, широкие возможности для развития".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Володин в поздравлении президенту заявил, что Путин спас Россию
Вчера, 09:35
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ПутинДенис ПушилинОбщество
 
 
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