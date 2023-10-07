https://ria.ru/20231007/putin-1901104460.html

Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан

Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан - РИА Новости, 07.10.2023

Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан

Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дают старт поставкам российского газа в Узбекистан через... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:42

2023-10-07T14:42

2023-10-07T14:55

россия

узбекистан

казахстан

владимир путин

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901158984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18f1ba7388e73ced4d4641f2835230c8.jpg

Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дают старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

россия

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Церемония запуска российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана LIVE: Церемония запуска российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана 2023-10-07T14:42 true PT21M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, казахстан, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, видео