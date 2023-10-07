https://ria.ru/20231007/putin-1901104460.html
Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан
Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан - РИА Новости, 07.10.2023
Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан
Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дают старт поставкам российского газа в Узбекистан через... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:42
2023-10-07T14:42
2023-10-07T14:55
россия
узбекистан
казахстан
владимир путин
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
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Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дают старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Церемония запуска российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана
LIVE: Церемония запуска российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана
2023-10-07T14:42
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, узбекистан, казахстан, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, видео
Россия, Узбекистан, Казахстан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев
Церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан
Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дают старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
2023-10-07T14:42
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Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дают старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.