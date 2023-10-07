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Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ - РИА Новости, 07.10.2023
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Религия
 
08:57 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html
Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ
Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ - РИА Новости, 07.10.2023
Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ
Доклад ООН о дискриминации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине не окажет существенного влияния на политику Киева в ее отношении, но... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:57
2023-10-07T08:57
религия
ситуация вокруг упц
украина
россия
женева (город)
геннадий гатилов
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Доклад ООН о дискриминации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине не окажет существенного влияния на политику Киева в ее отношении, но станет поводом к обсуждению происходящего на международных площадках, а также первым шагом к расследованию действий режима Зеленского, выразил своё мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о состоянии прав человека на Украине в первой половине 2023 года, в котором признало ряд случаев физического насилия и угрозы его применения в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви, при этом назвав отношения между канонической УПЦ и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) в марте и апреле особенно напряженными. "Доклад ООН о дискриминации УПЦ на Украине это только первый шаг к расследованию действий Зеленского и его команды. Однако существенного влияния на изменение политики Киева ООН не окажет, поскольку украинские власти давно игнорируют любые международные нормы, в том числе и свободу совести", – сказал он РИА Новости. Антицерковная кампания в стране в данном случае идет в сочетании с коррупцией, которую западные партнеры также пока почти не замечают на Украине, хотя и начинают говорить об этом, добавил Лункин. "Власти Украины особенно на уровне районных администраций усилили давление на приходы УПЦ, идут захваты храмов раскольниками, а в Чернигове, к примеру, власти сами опечатали главный собор УПЦ. Зеленский пока боится ликвидировать УПЦ, так как она остается главной объединяющей гражданской силой в обществе и самой многочисленной религиозной организацией", – отметил религиовед. Доклад ООН, по его мнению, станет хорошим поводом для того, чтобы "обсудить гонения на Украине на международном уровне, и не только на площадках ООН". "Это поможет быстрее раскрыть глаза на суть украинской власти западному миру, ослепленному гонкой вооружений", – заключил замдиректора института Европы. В начале сентября постпредство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются русскоязычные на Украине. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231005/upts-1900716332.html
https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html
украина
россия
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ситуация вокруг упц, украина, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон, ситуация в днр и лнр, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
Эксперт рассказал о последствиях доклада ООН с признанием гонений на УПЦ

Эксперт: доклад ООН о дискриминации УПЦ будет широко обсуждаться в мире

© Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую Лавру
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую Лавру
© Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции у входа в Киево-Печерскую Лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Доклад ООН о дискриминации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине не окажет существенного влияния на политику Киева в ее отношении, но станет поводом к обсуждению происходящего на международных площадках, а также первым шагом к расследованию действий режима Зеленского, выразил своё мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о состоянии прав человека на Украине в первой половине 2023 года, в котором признало ряд случаев физического насилия и угрозы его применения в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви, при этом назвав отношения между канонической УПЦ и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) в марте и апреле особенно напряженными.
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"Доклад ООН о дискриминации УПЦ на Украине это только первый шаг к расследованию действий Зеленского и его команды. Однако существенного влияния на изменение политики Киева ООН не окажет, поскольку украинские власти давно игнорируют любые международные нормы, в том числе и свободу совести", – сказал он РИА Новости.
Антицерковная кампания в стране в данном случае идет в сочетании с коррупцией, которую западные партнеры также пока почти не замечают на Украине, хотя и начинают говорить об этом, добавил Лункин.
"Власти Украины особенно на уровне районных администраций усилили давление на приходы УПЦ, идут захваты храмов раскольниками, а в Чернигове, к примеру, власти сами опечатали главный собор УПЦ. Зеленский пока боится ликвидировать УПЦ, так как она остается главной объединяющей гражданской силой в обществе и самой многочисленной религиозной организацией", – отметил религиовед.
Доклад ООН, по его мнению, станет хорошим поводом для того, чтобы "обсудить гонения на Украине на международном уровне, и не только на площадках ООН".
"Это поможет быстрее раскрыть глаза на суть украинской власти западному миру, ослепленному гонкой вооружений", – заключил замдиректора института Европы.
В начале сентября постпредство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка публично отреагировать на дискриминацию, которой подвергаются русскоязычные на Украине. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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На Украине блокирован единственный монастырь РПЦ
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РелигияСитуация вокруг УПЦУкраинаРоссияЖенева (город)Геннадий ГатиловООНСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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