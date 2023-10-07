https://ria.ru/20231007/kpp-1901130844.html

Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ

Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2023

Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ

Израильские власти на фоне обострения ситуации в стране закрыли пограничный пункт на границе с Иорданией, откуда можно попасть в города на Западном берегу... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:16

2023-10-07T12:16

2023-10-07T12:51

в мире

израиль

иордания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Израильские власти на фоне обострения ситуации в стране закрыли пограничный пункт на границе с Иорданией, откуда можно попасть в города на Западном берегу Иордана и в Иерусалим, сообщил иорданский источник телеканалу Al-Jazeera."Израиль в одностороннем порядке закрыл пограничный пункт на границе с Иорданией", - отметил источник.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляло, что выпустило более пяти тысяч ракет в первые 20 минут после начала операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Издание Times of Israel сообщило, что число погибших в Израиле возросло до шести, около 300 пострадали.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

иордания

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в мире, израиль, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году