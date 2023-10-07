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Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2023
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12:16 07.10.2023 (обновлено: 12:51 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/kpp-1901130844.html
Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ
Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2023
Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ
Израильские власти на фоне обострения ситуации в стране закрыли пограничный пункт на границе с Иорданией, откуда можно попасть в города на Западном берегу... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:16
2023-10-07T12:51
в мире
израиль
иордания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Израильские власти на фоне обострения ситуации в стране закрыли пограничный пункт на границе с Иорданией, откуда можно попасть в города на Западном берегу Иордана и в Иерусалим, сообщил иорданский источник телеканалу Al-Jazeera."Израиль в одностороннем порядке закрыл пограничный пункт на границе с Иорданией", - отметил источник.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляло, что выпустило более пяти тысяч ракет в первые 20 минут после начала операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Издание Times of Israel сообщило, что число погибших в Израиле возросло до шести, около 300 пострадали.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль закрыл пограничный КПП с Иорданией, сообщили СМИ

Al-Jazeera: израильские власти закрыли пограничный КПП с Иорданией

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Израильские власти на фоне обострения ситуации в стране закрыли пограничный пункт на границе с Иорданией, откуда можно попасть в города на Западном берегу Иордана и в Иерусалим, сообщил иорданский источник телеканалу Al-Jazeera.
"Израиль в одностороннем порядке закрыл пограничный пункт на границе с Иорданией", - отметил источник.
Израильские войска наступают на Суэц, где горит нефтеперерабатывающий завод, во время войны Судного дня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку
6 октября, 08:00
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляло, что выпустило более пяти тысяч ракет в первые 20 минут после начала операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Издание Times of Israel сообщило, что число погибших в Израиле возросло до шести, около 300 пострадали.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильИорданияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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