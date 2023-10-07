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ЮАР призвала к прекращению огня между Израилем и Палестиной

ЮАР призвала к прекращению огня между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 07.10.2023

ЮАР призвала к прекращению огня между Израилем и Палестиной

Южно-Африканская Республика призывает к прекращению огня между Израилем и Палестиной, готова поделиться опытом посредничества, соответствующее заявление сделало РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:12

2023-10-07T23:12

2023-10-07T23:12

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

юар

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Южно-Африканская Республика призывает к прекращению огня между Израилем и Палестиной, готова поделиться опытом посредничества, соответствующее заявление сделало МИД ЮАР. "Южная Африка призывает все стороны воспользоваться возможностью для установления мира в противовес насилию, а международное сообщество активно выступить на стороне своих международных резолюций и организовать заслуживающий доверия мирный процесс", - говорится в заявлении. В МИД страны также отметили, что ЮАР готова поделиться своим опытом в области посредничества и урегулирования конфликтов. Ранее издание Times of Israel сообщало, что число раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет превысило 250 человек. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, юар, армия обороны израиля