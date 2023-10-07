https://ria.ru/20231007/konflikt-1901225818.html

Россия может начать эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта

Россия может начать эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

Россия может начать эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта

Россия организует эвакуацию граждан из зоны палестино-израильского конфликта, если это потребуется, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:31

2023-10-07T21:31

2023-10-07T21:51

в мире

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

казахстан

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия организует эвакуацию граждан из зоны палестино-израильского конфликта, если это потребуется, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев LIVE"."Более чем два года назад, в мае 2021 года, мы проводили операцию по вывозу российских граждан из сектора Газа. Тогда более 200 российских граждан были вывезены через соседнюю страну, а также граждане Казахстана и Украины. Сейчас мы смотрим за ситуацией. Если потребуется, будем предлагать и такие меры", - сказал он.Дипломат напомнил, что в Израиле на консульском учете стоит около 150 тысяч человек, уточнив, что в реальности эта цифра скорее всего на порядок больше."Пока у нас нет данных о нанесенном вреде здоровью, потери жизни наших граждан. Конечно, мы внимательно следим за всей этой обстановкой, готовы будем оказать всяческую помощь. Обращения есть в консульский отдел посольства, но это такие вопросы, как сориентироваться в нынешней ситуации, будут ли отменены рейсы в международном аэропорту, будет ли эвакуация туристов. На эти вопросы мы отвечаем", - добавил посол.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, казахстан, хамас