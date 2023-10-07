https://ria.ru/20231007/izrail-1901205600.html

Источник: в Палестине рассматривают все варианты действий против Израиля

Источник: в Палестине рассматривают все варианты действий против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Источник: в Палестине рассматривают все варианты действий против Израиля

Палестинские группировки рассматривают все варианты действий против Израиля, заявил РИА Новости источник в группировке "Исламский джихад". РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:29

2023-10-07T19:29

2023-10-07T19:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исламский джихад

хамас

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

палестина

израиль

в мире

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Палестинские группировки рассматривают все варианты действий против Израиля, заявил РИА Новости источник в группировке "Исламский джихад". "Все варианты против оккупантов (Израиля - ред.) открыты, все арены едины. Битва палестинского сопротивления не знает границ или географии и не признает что-либо искусственное или "красные линии" в противостоянии с Израилем", - сказал источник. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исламский джихад, хамас, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, палестина, израиль, в мире