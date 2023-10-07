Источник: в Палестине рассматривают все варианты действий против Израиля

Источник: группировки в Палестине рассматривают варианты действий против Израиля
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
СМИ сообщили о не менее пяти погибших.
СМИ сообщили о не менее пяти погибших.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
СМИ сообщили о не менее пяти погибших.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.
Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.
За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.
Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.
В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.
В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.
Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.
В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.
Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.
В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.