https://ria.ru/20231007/izrail-1901139291.html

Число погибших в Израиле выросло до 22 человек

Число погибших в Израиле выросло до 22 человек - РИА Новости, 07.10.2023

Число погибших в Израиле выросло до 22 человек

Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:20

2023-10-07T13:20

2023-10-07T14:23

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство."По состоянию на 13:00 (время совпадает с мск) MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году