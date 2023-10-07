https://ria.ru/20231007/izrail-1901139291.html
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек - РИА Новости, 07.10.2023
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек
Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:20
2023-10-07T13:20
2023-10-07T14:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство."По состоянию на 13:00 (время совпадает с мск) MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек
Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство.
"По состоянию на 13:00 (время совпадает с мск) MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.
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