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Число погибших в Израиле выросло до 22 человек - РИА Новости, 07.10.2023
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13:20 07.10.2023 (обновлено: 14:23 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901139291.html
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек - РИА Новости, 07.10.2023
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек
Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:20
2023-10-07T14:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство."По состоянию на 13:00 (время совпадает с мск) MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших в Израиле выросло до 22 человек

Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте взрыва на юге Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа на еврейское государство.
"По состоянию на 13:00 (время совпадает с мск) MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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