https://ria.ru/20231007/gaz-1901157450.html

Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан - РИА Новости, 07.10.2023

Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:10

2023-10-07T15:10

2023-10-07T19:38

экономика

узбекистан

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиеев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" президенты России и Казахстана обсуждали еще в ноябре прошлого года. В нем также предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке голубого топлива по территориям республик. В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт о начале экспорта российского газа через Казахстан в IV квартале этого года. В Ташкенте уточняли, что поставки планируется начать с 1 октября, а объем закупок составит девять миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров ежегодно. Сообщалось, что российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов Средняя Азия — Центр через Казахстан.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на первоначальном этапе инициатива газового союза Москвы, Астаны и Ташкента предполагает создание механизма координации сотрудничества, при котором возможно появление отдельного юридического лица, но эти вопросы еще предстоит рассмотреть. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что указанные стороны имеют большой потенциал для сотрудничества в этой сфере.

https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html

узбекистан

казахстан

россия

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экономика, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром