https://ria.ru/20231007/gaz-1901157450.html
Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан - РИА Новости, 07.10.2023
Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:10
2023-10-07T15:10
2023-10-07T19:38
экономика
узбекистан
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт — РИА Новости. Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" президенты России и Казахстана обсуждали еще в ноябре прошлого года. В нем также предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке голубого топлива по территориям республик. В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт о начале экспорта российского газа через Казахстан в IV квартале этого года. В Ташкенте уточняли, что поставки планируется начать с 1 октября, а объем закупок составит девять миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров ежегодно. Сообщалось, что российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов Средняя Азия — Центр через Казахстан.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на первоначальном этапе инициатива газового союза Москвы, Астаны и Ташкента предполагает создание механизма координации сотрудничества, при котором возможно появление отдельного юридического лица, но эти вопросы еще предстоит рассмотреть. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что указанные стороны имеют большой потенциал для сотрудничества в этой сфере.
https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html
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экономика, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром
Экономика, Узбекистан, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром
Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Путин, Токаев и Мирзиеев дали старт поставкам газа в Узбекистан через Казахстан