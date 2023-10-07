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Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности

Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности - РИА Новости, 07.10.2023

Эрдоган призвал стороны конфликта в Израиле к сдержанности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации, попросив не обострять обстановку. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:48

2023-10-07T12:48

2023-10-07T12:58

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

реджеп тайип эрдоган

хамас

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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации, попросив не обострять обстановку."Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию", - заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" в субботу объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас