https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901071393.html

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане - РИА Новости, 07.10.2023

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-06T20:53

2023-10-06T20:53

2023-10-07T00:21

в мире

азербайджан

украина

франция

ильхам алиев

владимир зеленский

ситуация в нагорном карабахе

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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, пишет Dauphiné libéré. "Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. <...> Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема. <...> Это снятие (флага. — Прим. ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу", — цитирует издание мэра. По мнению Ковача, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в частности в секторе энергетики, в то время как Азербайджан "продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении". Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1901040586.html

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html

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в мире, азербайджан, украина, франция, ильхам алиев, владимир зеленский, ситуация в нагорном карабахе