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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане - РИА Новости, 07.10.2023
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20:53 06.10.2023 (обновлено: 00:21 07.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901071393.html
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане - РИА Новости, 07.10.2023
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-06T20:53
2023-10-07T00:21
в мире
азербайджан
украина
франция
ильхам алиев
владимир зеленский
ситуация в нагорном карабахе
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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, пишет Dauphiné libéré. "Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. &lt;...&gt; Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема. &lt;...&gt; Это снятие (флага. — Прим. ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу", — цитирует издание мэра. По мнению Ковача, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в частности в секторе энергетики, в то время как Азербайджан "продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении". Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901040586.html
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
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в мире, азербайджан, украина, франция, ильхам алиев, владимир зеленский, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Украина, Франция, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский, Ситуация в Нагорном Карабахе
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэрия французского Вьена убрала флаг Украины после слов Зеленского о Баку

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, пишет Dauphiné libéré.
"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. <...> Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема. <...> Это снятие (флага. — Прим. ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу", — цитирует издание мэра.

На днях украинские СМИ сообщали о телефонном разговоре Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждалась гуманитарная помощь Украине в энергетическом секторе, а также региональная безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.

По мнению Ковача, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в частности в секторе энергетики, в то время как Азербайджан "продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский перед началом пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.
В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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5 октября, 14:50
 
В миреАзербайджанУкраинаФранцияИльхам АлиевВладимир ЗеленскийСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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