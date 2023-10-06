Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Мэрия французского Вьена убрала флаг Украины после слов Зеленского о Баку
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, пишет Dauphiné libéré.
"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. <...> Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема. <...> Это снятие (флага. — Прим. ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу", — цитирует издание мэра.
На днях украинские СМИ сообщали о телефонном разговоре Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждалась гуманитарная помощь Украине в энергетическом секторе, а также региональная безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.
По мнению Ковача, нельзя благодарить Баку за гумпомощь, в частности в секторе энергетики, в то время как Азербайджан "продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении".
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.
В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.