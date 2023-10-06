https://ria.ru/20231006/tsentr-1900973470.html
ГК "Дело" и СИБУР открыли центр уличного спорта в Казани
ГК "Дело" и СИБУР открыли центр уличного спорта в Казани - РИА Новости, 06.10.2023
ГК "Дело" и СИБУР открыли центр уличного спорта в Казани
Группа компаний "Дело" и СИБУР открыли в одном из новых районов Казани центр уличного гандбола и баскетбола площадью почти три тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:30
2023-10-06T15:30
2023-10-06T15:30
россия
казань
абрау-дюрсо
сергей шишкарев
сибур холдинг
гандбол
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа компаний "Дело" и СИБУР открыли в одном из новых районов Казани центр уличного гандбола и баскетбола площадью почти три тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГК "Дело". Гандбольная и баскетбольная площадки расположены на эконабережной реки Ноксы, а инфраструктура центра включает в себя три площадки для занятий активными видами спорта и четыре трибуны для зрителей, говорится в сообщении. "Поддержка отечественного гандбола – важная составляющая социальной политики ГК "Дело". Группа на протяжении нескольких лет спонсирует федерацию и крупнейшие гандбольные клубы страны. В 2022 году по инициативе председателя совета директоров ГК "Дело", главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева был возрожден казанский "Зилант". Отрадно, что в этом году совместно с нашими партнёрами из компании СИБУР мы создали мультиспортивный комплекс, который сделает спорт доступнее для жителей одного из ключевых регионов нашего присутствия", – отметила вице-президент по связям с общественностью ГК "Дело" Мария Кобзева, слова которой привели в пресс-службе. В рамках торжественной церемонии на гандбольной площадке была организована игровая тренировка, которую провел спортивный директор Федерации гандбола России, мастер спорта международного класса Дмитрий Бочарников и игроки гандбольного клуба "Зилант", а на баскетбольной – мастер-класс с участием спортсменов казанского клуба "УНИКС". "Гандбол всегда был визитной карточкой Казани, и мы очень рады, что спустя некоторое время здесь вновь появился профессиональный мужской клуб, который является сейчас одним из основных претендентов на выход в Суперлигу. Уверен, что строительство современного уличного центра будет способствовать появлению новых талантливых воспитанников, которые в будущем могут пополнить как состав "Зиланта", так и национальной сборной России", – цитирует пресс-служба Бочарникова. На территории комплекса оборудованы профессиональные гандбольные ворота, антивандальные баскетбольные стойки, заградительная сетка для разделения игровых пространств, предусмотрено специальное акриловое покрытие. "Программа СИБУРа по развитию баскетбола в России является ярким примером комплексного подхода компании к решению социально значимых проблем: от проектов, направленных на развитие юных спортсменов и повышение квалификации тренеров, до улучшения спортивной инфраструктуры. Открытие центра уличного баскетбола и гандбола в Казани стало возможным благодаря сотрудничеству с ГК "Дело", компанией Splat (Сплат) и правительством города Казани", – приводятся в сообщении слова старшего менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУРа, заслуженного мастера спорта России Сергея Быкова. Ранее по инициативе Сергея Шишкарева ГК "Дело" профинансировала строительство спортивной площадки для жителей Забайкальска. Также в Абрау-Дюрсо возведен комплекс "ДELO СПОРТ", в котором проводят учебно-тренировочные сборы гандбольные и футбольные клубы, а новороссийский женский гандбольный клуб "Черноморочка" принимает соперников по OLIMPBET (ОЛИМПБЭТ) Суперлиге, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230912/shishkarev-1895873866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, абрау-дюрсо, сергей шишкарев, сибур холдинг, гандбол, республика татарстан (татарстан)
Россия, Казань, Абрау-Дюрсо, Сергей Шишкарев, Сибур Холдинг, Гандбол, Республика Татарстан (Татарстан)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа компаний "Дело" и СИБУР открыли в одном из новых районов Казани центр уличного гандбола и баскетбола площадью почти три тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГК "Дело".
Гандбольная и баскетбольная площадки расположены на эконабережной реки Ноксы, а инфраструктура центра включает в себя три площадки для занятий активными видами спорта и четыре трибуны для зрителей, говорится в сообщении.
"Поддержка отечественного гандбола – важная составляющая социальной политики ГК "Дело". Группа на протяжении нескольких лет спонсирует федерацию и крупнейшие гандбольные клубы страны. В 2022 году по инициативе председателя совета директоров ГК "Дело", главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева
был возрожден казанский "Зилант". Отрадно, что в этом году совместно с нашими партнёрами из компании СИБУР мы создали мультиспортивный комплекс, который сделает спорт доступнее для жителей одного из ключевых регионов нашего присутствия", – отметила вице-президент по связям с общественностью ГК "Дело" Мария Кобзева, слова которой привели в пресс-службе.
В рамках торжественной церемонии на гандбольной площадке была организована игровая тренировка, которую провел спортивный директор Федерации гандбола России, мастер спорта международного класса Дмитрий Бочарников и игроки гандбольного клуба "Зилант", а на баскетбольной – мастер-класс с участием спортсменов казанского клуба "УНИКС
".
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"Гандбол всегда был визитной карточкой Казани, и мы очень рады, что спустя некоторое время здесь вновь появился профессиональный мужской клуб, который является сейчас одним из основных претендентов на выход в Суперлигу. Уверен, что строительство современного уличного центра будет способствовать появлению новых талантливых воспитанников, которые в будущем могут пополнить как состав "Зиланта", так и национальной сборной России", – цитирует пресс-служба Бочарникова.
На территории комплекса оборудованы профессиональные гандбольные ворота, антивандальные баскетбольные стойки, заградительная сетка для разделения игровых пространств, предусмотрено специальное акриловое покрытие.
"Программа СИБУРа по развитию баскетбола в России является ярким примером комплексного подхода компании к решению социально значимых проблем: от проектов, направленных на развитие юных спортсменов и повышение квалификации тренеров, до улучшения спортивной инфраструктуры. Открытие центра уличного баскетбола и гандбола в Казани стало возможным благодаря сотрудничеству с ГК "Дело", компанией Splat (Сплат) и правительством города Казани", – приводятся в сообщении слова старшего менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУРа, заслуженного мастера спорта России Сергея Быкова
.
Ранее по инициативе Сергея Шишкарева ГК "Дело" профинансировала строительство спортивной площадки для жителей Забайкальска. Также в Абрау-Дюрсо
возведен комплекс "ДELO СПОРТ", в котором проводят учебно-тренировочные сборы гандбольные и футбольные клубы, а новороссийский женский гандбольный клуб "Черноморочка" принимает соперников по OLIMPBET (ОЛИМПБЭТ) Суперлиге, добавили в пресс-службе.
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