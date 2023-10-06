https://ria.ru/20231006/putin-1900955167.html
Путин заявил о союзническом характере отношений России и Узбекистана
Путин заявил о союзническом характере отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 06.10.2023
Путин заявил о союзническом характере отношений России и Узбекистана
Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:55
2023-10-06T14:55
2023-10-06T15:15
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем", - сказал он.Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран."Это имеет хорошую динамику! Это развитие, причем по всем направлениям", - отметил он.С российской стороны в переговорах двух государственных лидеров участвует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. Узбекистан на переговорах представляют вице-премьер - министр экономики и финансов республики Джамшид Кучкаров, вице-премьер республики Жамшид Ходжаев, министр иностранных дел республики Бахтиер Саидов, помощник президента Узбекистана Азиз Магрупов.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика, сергей лавров
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика, Сергей Лавров
Путин заявил о союзническом характере отношений России и Узбекистана
Путин: отношения РФ и Узбекистана развиваются и носят союзнический характер