https://ria.ru/20231006/premiya-1901023766.html

В Совфеде высказались о Нобелевской премии мира

В Совфеде высказались о Нобелевской премии мира - РИА Новости, 06.10.2023

В Совфеде высказались о Нобелевской премии мира

Геополитизация процесса отбора кандидатов, претендующих на Нобелевскую премию мира, продолжается, как и подмена самого смысла премии, британские букмекеры... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:55

2023-10-06T17:55

2023-10-06T17:55

иран

константин косачев

владимир зеленский

алексей навальный

совет федерации рф

нобелевская премия

в мире

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Геополитизация процесса отбора кандидатов, претендующих на Нобелевскую премию мира, продолжается, как и подмена самого смысла премии, британские букмекеры принимали ставки на Владимира Зеленского, Алексея Навального, Светлану Тихановскую, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади, объявил в пятницу Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали. "Выбор из категории "могло быть хуже". Британские букмекеры принимали ставки на весьма одиозных персонажей, вроде Владимира Зеленского, Алексея Навального, Светланы Тихановской или Греты Тунберг", - написал сенатор. По его словам, геополитизация процесса отбора кандидатов явно продолжается и усиливается, как и подмена самого смысла премии, изначально заложенной Альфредом Нобелем. Согласно его завещанию, премию должны присуждать "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". "Не сомневаюсь в искренности мотивов лауреатки нынешнего года в ее борьбе за права женщин, однако трудно в этом найти "наибольшие успехи" в достижении мира и сплочении народов. Превращение премии мира в сугубо правозащитную на фоне возрастающего количества конфликтов в мире – не самая логичная и правильная тенденция", - полагает Косачев. Кроме того, если оценить географию и логику ее присуждений в последние годы – все чаще это награждения не "за", а "против", добавил сенатор. "Причем против государств, которые по какому-то "удивительному" совпадению входят в списки стран, объявленных Западом своими противниками, "изгоями", или "ревизионистами", - написал политик. Косачев напомнил, что в обосновании решения норвежского комитета в этом году сказано, что Наргиз Мохаммади удостоена Нобелевской премии мира за "ее борьбу с насилием иранского режима". "Это как минимум весьма грубо в отношении суверенного государства, даже если вам лично не нравятся его руководство, правовая и политическая системы. И насколько это приближает мир на планете и сближение между народами – вопрос как минимум спорный", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231006/nobel-1900939622.html

https://ria.ru/20231006/premiya-1900932330.html

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иран, константин косачев, владимир зеленский, алексей навальный, совет федерации рф, нобелевская премия, в мире