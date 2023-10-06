https://ria.ru/20231006/oon-1900910420.html

Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана

Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана - РИА Новости, 06.10.2023

Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана

Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:27

2023-10-06T12:27

2023-10-06T12:52

ситуация в зоне карабахского конфликта

в мире

армения

азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

красный крест

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ГААГА, 6 окт – РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе на 12 октября, говорится в заявлении инстанции.Армения ранее подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, призвав инстанцию принять временные меры в отношении Баку."Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана) в четверг, 12 октября 2023 года, во Дворце мира в Гааге", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.Сообщается, что слушания будут посвящены запросу Еревана об указании временных мер в отношении Баку.В своем иске Ереван просит суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Армения также просит суд распорядиться, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам.Среди других требований Армении - чтобы Баку способствовал полному восстановлению подачи коммунальных услуг, включая газ и электричество, в Нагорный Карабах, воздерживался от принятия карательных мер против нынешних или бывших представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, а также не разрушал памятники, посвященные жертвам геноцида армян 1915 года.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20231006/mid-1900895998.html

https://ria.ru/20231006/es-1900865334.html

https://ria.ru/20231006/karabakh-1900903221.html

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азербайджан

нагорный карабах

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ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, армения, азербайджан, оон, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, красный крест