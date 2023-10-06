Рейтинг@Mail.ru
Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 06.10.2023 (обновлено: 12:52 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/oon-1900910420.html
Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана
Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана - РИА Новости, 06.10.2023
Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана
Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:27
2023-10-06T12:52
ситуация в зоне карабахского конфликта
в мире
армения
азербайджан
оон
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899768642_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3fcc7682010a4d464566594f3f25be68.jpg
ГААГА, 6 окт – РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе на 12 октября, говорится в заявлении инстанции.Армения ранее подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, призвав инстанцию принять временные меры в отношении Баку."Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана) в четверг, 12 октября 2023 года, во Дворце мира в Гааге", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.Сообщается, что слушания будут посвящены запросу Еревана об указании временных мер в отношении Баку.В своем иске Ереван просит суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Армения также просит суд распорядиться, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам.Среди других требований Армении - чтобы Баку способствовал полному восстановлению подачи коммунальных услуг, включая газ и электричество, в Нагорный Карабах, воздерживался от принятия карательных мер против нынешних или бывших представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, а также не разрушал памятники, посвященные жертвам геноцида армян 1915 года.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20231006/mid-1900895998.html
https://ria.ru/20231006/es-1900865334.html
https://ria.ru/20231006/karabakh-1900903221.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899768642_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e2ad3872f91a59a36d7f8ccbe623e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в зоне карабахского конфликта, в мире, армения, азербайджан, оон, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, красный крест
Ситуация в зоне карабахского конфликта, В мире, Армения, Азербайджан, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Красный Крест
Суд ООН назначил на 12 октября слушания по иску Армении против Азербайджана

Суд ООН проведет слушания по иску Армении по Карабаху 12 октября

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
Перейти в медиабанк
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 6 окт – РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе на 12 октября, говорится в заявлении инстанции.
Армения ранее подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, призвав инстанцию принять временные меры в отношении Баку.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана
11:48
"Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана) в четверг, 12 октября 2023 года, во Дворце мира в Гааге", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Сообщается, что слушания будут посвящены запросу Еревана об указании временных мер в отношении Баку.
В своем иске Ереван просит суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Армения также просит суд распорядиться, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам.
Президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Лидеры Армении и Азербайджана согласились встретиться в Брюсселе
10:04
Среди других требований Армении - чтобы Баку способствовал полному восстановлению подачи коммунальных услуг, включая газ и электричество, в Нагорный Карабах, воздерживался от принятия карательных мер против нынешних или бывших представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, а также не разрушал памятники, посвященные жертвам геноцида армян 1915 года.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Очередь из автомобилей на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Азербайджан создал на границе с Арменией 19 новых воинских частей
12:07
 
Ситуация в зоне карабахского конфликтаВ миреАрменияАзербайджанООНСитуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахКрасный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала