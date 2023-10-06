Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 06.10.2023 (обновлено: 22:09 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/neft-1901029742.html
Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти
Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали соглашение между правительствами двух стран о... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:17
2023-10-06T22:09
узбекистан
россия
николай шульгинов
владимир путин
шавкат мирзиеев
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали соглашение между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти, об этом стало известно на церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле.Кроме того, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.Позднее Шульгинов пояснил журналистам, что одно соглашение с Узбекистаном по нефтепродуктам подразумевает обеспечение бесперебойности поставок, при этом нефтепродукты будут поставляться одной компанией. А второе соглашение – по поставкам нефтепродуктов по железной дороге - необходимо, чтобы у компаний был приоритет для поставок по железной дороге.Также по итогам переговоров Путина и Мирзиеева российский лидер сообщил, что в субботу вместе с Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан."Поставки газа в Узбекистан нужны для того, чтобы обеспечить энергобезопасность Центральной Азии. Прошлой зимой были проблемы в Киргизии, Туркменистане, Узбекистане. Дефицит энергии даже приводил к отключениям населения. Нельзя этого допустить вновь. Я думаю, это своевременное решение: использовать существующую инфраструктуру - "Средняя Азия - Центр", которая ранее работала в обратном направлении", - рассказал глава Минэнерго РФ.Кроме того, по словам Шульгинова, обсуждаются разные варианты АЭС в Узбекистане как большой, так и малой мощности.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, николай шульгинов, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика, цены на нефть
Узбекистан, Россия, Николай Шульгинов, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Экономика, Цены на нефть
Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти

РФ и Узбекистан подписали документы о расширении контактов по поставкам нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали соглашение между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти, об этом стало известно на церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле.
Кроме того, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
5 октября, 01:53
Позднее Шульгинов пояснил журналистам, что одно соглашение с Узбекистаном по нефтепродуктам подразумевает обеспечение бесперебойности поставок, при этом нефтепродукты будут поставляться одной компанией. А второе соглашение – по поставкам нефтепродуктов по железной дороге - необходимо, чтобы у компаний был приоритет для поставок по железной дороге.
Также по итогам переговоров Путина и Мирзиеева российский лидер сообщил, что в субботу вместе с Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
"Поставки газа в Узбекистан нужны для того, чтобы обеспечить энергобезопасность Центральной Азии. Прошлой зимой были проблемы в Киргизии, Туркменистане, Узбекистане. Дефицит энергии даже приводил к отключениям населения. Нельзя этого допустить вновь. Я думаю, это своевременное решение: использовать существующую инфраструктуру - "Средняя Азия - Центр", которая ранее работала в обратном направлении", - рассказал глава Минэнерго РФ.
Кроме того, по словам Шульгинова, обсуждаются разные варианты АЭС в Узбекистане как большой, так и малой мощности.
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти
10 августа, 08:00
 
УзбекистанРоссияНиколай ШульгиновВладимир ПутинШавкат МирзиеевЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала