https://ria.ru/20231006/neft-1901029742.html

Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти

Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Узбекистан подписали документы о сотрудничестве по поставкам нефти

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали соглашение между правительствами двух стран о... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:17

2023-10-06T18:17

2023-10-06T22:09

узбекистан

россия

николай шульгинов

владимир путин

шавкат мирзиеев

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали соглашение между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти, об этом стало известно на церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле.Кроме того, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.Позднее Шульгинов пояснил журналистам, что одно соглашение с Узбекистаном по нефтепродуктам подразумевает обеспечение бесперебойности поставок, при этом нефтепродукты будут поставляться одной компанией. А второе соглашение – по поставкам нефтепродуктов по железной дороге - необходимо, чтобы у компаний был приоритет для поставок по железной дороге.Также по итогам переговоров Путина и Мирзиеева российский лидер сообщил, что в субботу вместе с Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан."Поставки газа в Узбекистан нужны для того, чтобы обеспечить энергобезопасность Центральной Азии. Прошлой зимой были проблемы в Киргизии, Туркменистане, Узбекистане. Дефицит энергии даже приводил к отключениям населения. Нельзя этого допустить вновь. Я думаю, это своевременное решение: использовать существующую инфраструктуру - "Средняя Азия - Центр", которая ранее работала в обратном направлении", - рассказал глава Минэнерго РФ.Кроме того, по словам Шульгинова, обсуждаются разные варианты АЭС в Узбекистане как большой, так и малой мощности.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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узбекистан, россия, николай шульгинов, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика, цены на нефть