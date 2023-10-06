https://ria.ru/20231006/narkotiki-1900924459.html
В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным
В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным - РИА Новости, 06.10.2023
В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным
Эксперты Совета безопасности РФ отнесли к особо важной задаче пресечение попыток украинских спецслужб распространять наркотики на территории России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:09
2023-10-06T13:09
2023-10-06T13:11
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ отнесли к особо важной задаче пресечение попыток украинских спецслужб распространять наркотики на территории России. Этот вопрос в числе других обсуждался на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, сообщила пресс-служба аппарата СБ "Отдельный акцент сделан на предотвращение незаконных поставок наркотических средств из-за рубежа. Поставлены задачи по нейтрализации деятельности преступных структур, находящихся под контролем украинских спецслужб, по вовлечению населения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении. В пятницу ФСБ России сообщила, что с сентября 2022 года удалось перехватить почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России, поставки шли транзитом через страны ЕС - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, планировавших продать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, возбуждены уголовные дела. Также комиссия СБ рассмотрела вопросы совершенствования оказания наркологической помощи населению. "Обращено внимание на необходимость повышения эффективности существующей системы раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами в первичном звене здравоохранения и на решение проблемы дефицита кадров по специальности "Психиатрия-наркология", - отмечается в пресс-релизе. Было указано на актуальность усиления работы по пресечению в интернете информации пропаганды употребления наркотиков и их распространения. "Предложены также иные организационные и нормативно-правовые меры, направленные на снижение потребления населением страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и, в первую очередь, на предупреждение их употребления несовершеннолетними лицами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231006/fsb-1900863551.html
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
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здоровье - общество, россия, украина, польша, фсб, евросоюз, безопасность, совет безопасности рф, общество
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В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным
Совбез: эксперты назвали опасным распространение в РФ наркотиков с Украины
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Эксперты Совета безопасности
РФ отнесли к особо важной задаче пресечение попыток украинских спецслужб распространять наркотики на территории России.
Этот вопрос в числе других обсуждался на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, сообщила пресс-служба аппарата СБ
ФСБ за год перехватила 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков
"Отдельный акцент сделан на предотвращение незаконных поставок наркотических средств из-за рубежа. Поставлены задачи по нейтрализации деятельности преступных структур, находящихся под контролем украинских спецслужб, по вовлечению населения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.
В пятницу ФСБ
России сообщила, что с сентября 2022 года удалось перехватить почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России, поставки шли транзитом через страны ЕС
- Польшу
, Латвию
, Литву
и Эстонию
. Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, планировавших продать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, возбуждены уголовные дела.
Также комиссия СБ рассмотрела вопросы совершенствования оказания наркологической помощи населению.
"Обращено внимание на необходимость повышения эффективности существующей системы раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами в первичном звене здравоохранения и на решение проблемы дефицита кадров по специальности "Психиатрия-наркология", - отмечается в пресс-релизе.
Было указано на актуальность усиления работы по пресечению в интернете информации пропаганды употребления наркотиков и их распространения.
"Предложены также иные организационные и нормативно-правовые меры, направленные на снижение потребления населением страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и, в первую очередь, на предупреждение их употребления несовершеннолетними лицами", - говорится в сообщении.
Сотрудник военкомата на Украине регулярно поставлял шефу наркотики