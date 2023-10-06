https://ria.ru/20231006/narkotiki-1900924459.html

В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным

В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным - РИА Новости, 06.10.2023

В Совбезе назвали распространение в России наркотиков с Украины опасным

Эксперты Совета безопасности РФ отнесли к особо важной задаче пресечение попыток украинских спецслужб распространять наркотики на территории России. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:09

2023-10-06T13:09

2023-10-06T13:11

здоровье - общество

россия

украина

польша

фсб

евросоюз

безопасность

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802475971_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_782e6707bc049551ec917a7ecf74e1e3.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ отнесли к особо важной задаче пресечение попыток украинских спецслужб распространять наркотики на территории России. Этот вопрос в числе других обсуждался на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, сообщила пресс-служба аппарата СБ "Отдельный акцент сделан на предотвращение незаконных поставок наркотических средств из-за рубежа. Поставлены задачи по нейтрализации деятельности преступных структур, находящихся под контролем украинских спецслужб, по вовлечению населения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении. В пятницу ФСБ России сообщила, что с сентября 2022 года удалось перехватить почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России, поставки шли транзитом через страны ЕС - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, планировавших продать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, возбуждены уголовные дела. Также комиссия СБ рассмотрела вопросы совершенствования оказания наркологической помощи населению. "Обращено внимание на необходимость повышения эффективности существующей системы раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами в первичном звене здравоохранения и на решение проблемы дефицита кадров по специальности "Психиатрия-наркология", - отмечается в пресс-релизе. Было указано на актуальность усиления работы по пресечению в интернете информации пропаганды употребления наркотиков и их распространения. "Предложены также иные организационные и нормативно-правовые меры, направленные на снижение потребления населением страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и, в первую очередь, на предупреждение их употребления несовершеннолетними лицами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231006/fsb-1900863551.html

https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, украина, польша, фсб, евросоюз, безопасность, совет безопасности рф, общество