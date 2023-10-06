https://ria.ru/20231006/mirzieev-1900885930.html

Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 06.10.2023

Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:34

2023-10-06T11:34

2023-10-06T11:49

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Ранее Мирзиеев посетил Татарстан, где провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетил выставку промышленного потенциала Татарстана, организованную в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В пятницу президент РФ Владимир Путин проведет с лидером Узбекистана переговоры в Кремле, ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов. Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, москва, россия