Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Мирзиеев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 6 октября 2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 6 октября 2023
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Ранее Мирзиеев посетил Татарстан, где провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетил выставку промышленного потенциала Татарстана, организованную в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
В пятницу президент РФ Владимир Путин проведет с лидером Узбекистана переговоры в Кремле, ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.