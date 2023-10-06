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Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 06.10.2023
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11:34 06.10.2023 (обновлено: 11:49 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mirzieev-1900885930.html
Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 06.10.2023
Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:34
2023-10-06T11:49
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
москва
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Ранее Мирзиеев посетил Татарстан, где провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетил выставку промышленного потенциала Татарстана, организованную в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В пятницу президент РФ Владимир Путин проведет с лидером Узбекистана переговоры в Кремле, ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов. Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, москва, россия
Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Москва, Россия
Президент Узбекистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Мирзиеев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 6 октября 2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 6 октября 2023
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Ранее Мирзиеев посетил Татарстан, где провел встречу с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетил выставку промышленного потенциала Татарстана, организованную в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
В пятницу президент РФ Владимир Путин проведет с лидером Узбекистана переговоры в Кремле, ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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