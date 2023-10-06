https://ria.ru/20231006/mid-1900895998.html

Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана

Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана - РИА Новости, 06.10.2023

Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Гранаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:48

2023-10-06T11:48

2023-10-06T11:48

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

арарат мирзоян

жозеп боррель

никол пашинян

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5feaaac095560a013b6cb195b5e89dc4.jpg

ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Гранаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана в Карабахе. "Мирзоян и Боррель обсудили как политическую, так и гуманитарную составляющие ситуации, сложившейся в результате насильственного перемещения более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха (в Армению - ред.). Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана, из-за которых лишился родины целый народ, а также его практика постоянного применения силы должны получить четкую реакцию международного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что была затронута общая ситуация с безопасностью в регионе, а также подтверждена необходимость сдерживания каких бы то ни было притязаний к территориальной целостности и суверенитету Армении. "Министр иностранных дел Республики Армения и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также обсудили повестку партнерства Арменией с Евросоюзом. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231005/putin-1900762727.html

https://ria.ru/20231006/es-1900865334.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, арарат мирзоян, жозеп боррель, никол пашинян, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта