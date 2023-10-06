Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана
Мирзоян призвал мировое сообщество отреагировать на действия Баку в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Гранаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана в Карабахе.
"Мирзоян и Боррель обсудили как политическую, так и гуманитарную составляющие ситуации, сложившейся в результате насильственного перемещения более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха (в Армению - ред.). Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана, из-за которых лишился родины целый народ, а также его практика постоянного применения силы должны получить четкую реакцию международного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что была затронута общая ситуация с безопасностью в регионе, а также подтверждена необходимость сдерживания каких бы то ни было притязаний к территориальной целостности и суверенитету Армении. "Министр иностранных дел Республики Армения и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также обсудили повестку партнерства Арменией с Евросоюзом.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.