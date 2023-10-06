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Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана - РИА Новости, 06.10.2023
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11:48 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/mid-1900895998.html
Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана
Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана - РИА Новости, 06.10.2023
Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Гранаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:48
2023-10-06T11:48
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
арарат мирзоян
жозеп боррель
никол пашинян
евросоюз
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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Гранаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана в Карабахе. "Мирзоян и Боррель обсудили как политическую, так и гуманитарную составляющие ситуации, сложившейся в результате насильственного перемещения более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха (в Армению - ред.). Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана, из-за которых лишился родины целый народ, а также его практика постоянного применения силы должны получить четкую реакцию международного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Отмечается, что была затронута общая ситуация с безопасностью в регионе, а также подтверждена необходимость сдерживания каких бы то ни было притязаний к территориальной целостности и суверенитету Армении. "Министр иностранных дел Республики Армения и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также обсудили повестку партнерства Арменией с Евросоюзом. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231005/putin-1900762727.html
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азербайджан
армения
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, арарат мирзоян, жозеп боррель, никол пашинян, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Арарат Мирзоян, Жозеп Боррель, Никол Пашинян, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Глава МИД Армении призвал мир отреагировать на действия Азербайджана

Мирзоян призвал мировое сообщество отреагировать на действия Баку в Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Гранаде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал мировое сообщество отреагировать на действия Азербайджана в Карабахе.
"Мирзоян и Боррель обсудили как политическую, так и гуманитарную составляющие ситуации, сложившейся в результате насильственного перемещения более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха (в Армению - ред.). Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана, из-за которых лишился родины целый народ, а также его практика постоянного применения силы должны получить четкую реакцию международного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
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Отмечается, что была затронута общая ситуация с безопасностью в регионе, а также подтверждена необходимость сдерживания каких бы то ни было притязаний к территориальной целостности и суверенитету Армении. "Министр иностранных дел Республики Армения и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также обсудили повестку партнерства Арменией с Евросоюзом.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.
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В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахАрарат МирзоянЖозеп БоррельНикол ПашинянЕвросоюзСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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