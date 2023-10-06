https://ria.ru/20231006/karabakh-1900907423.html

В МИД России рассказали о посещении миссией ООН Карабаха

В МИД России рассказали о посещении миссией ООН Карабаха - РИА Новости, 06.10.2023

В МИД России рассказали о посещении миссией ООН Карабаха

Однодневная миссия ООН не обнаружила серьезных разрушений гражданской инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, культовые сооружения не повреждены,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:17

2023-10-06T12:17

2023-10-06T12:17

азербайджан

нагорный карабах

в мире

сергей вершинин

ильхам алиев

оон

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Однодневная миссия ООН не обнаружила серьезных разрушений гражданской инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, культовые сооружения не повреждены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Однодневная миссия, которая, по существу, сделала то, что возможно в этой ситуации. Возможно в этой ситуации - это опрос жителей и осмотр того, насколько случившееся отразилось на инфраструктуре, в первую очередь, гражданских объектах, на гражданской инфраструктуре в Нагорном Карабахе. Мы ждем сейчас отчета этой миссии, пока то, что поступило, свидетельствует о том, что серьезных разрушений нет, что не повреждены культовые сооружения", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Представители миссии обратили внимание на то, насколько быстро армянское население ушло из Нагорного Карабаха, отметил замглавы МИД РФ. "Здесь надо все еще внимательно взвесить и посмотреть. В любом случае, такая миссия ООН впервые заехала на эту территорию за последний десяток лет", - заключил Вершинин. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

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азербайджан, нагорный карабах, в мире, сергей вершинин, ильхам алиев, оон, ситуация в нагорном карабахе