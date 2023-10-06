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Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане

Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023

Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане

Изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:29

2023-10-06T18:29

2023-10-06T18:45

узбекистан

россия

казань

владимир путин

шавкат мирзиеев

рустам минниханов

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом", заявил президент России Владимир Путин."В ходе переговоров затрагивались и другие вопросы, при содействии России в Узбекистане построили ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей "Лада", "Камаз", индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях. Изучается возможность запуска электромобиля "Атом"", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.Российский президент отметил, что электромобиль был полностью спроектирован и разработан в РФ.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, в повестку переговоров двух лидеров были включены вопросы дальнейшего развития отношений двух государств, актуальные международные и региональные проблемы.Пятого октября президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

узбекистан

россия

казань

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узбекистан, россия, казань, владимир путин, шавкат мирзиеев, рустам минниханов