Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 06.10.2023 (обновлено: 18:45 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/atom-1901033594.html
Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане
Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023
Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане
Изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:29
2023-10-06T18:45
узбекистан
россия
казань
владимир путин
шавкат мирзиеев
рустам минниханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871223489_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_41aee1b1349d0229d07557fd58ba4b02.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом", заявил президент России Владимир Путин."В ходе переговоров затрагивались и другие вопросы, при содействии России в Узбекистане построили ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей "Лада", "Камаз", индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях. Изучается возможность запуска электромобиля "Атом"", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.Российский президент отметил, что электромобиль был полностью спроектирован и разработан в РФ.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, в повестку переговоров двух лидеров были включены вопросы дальнейшего развития отношений двух государств, актуальные международные и региональные проблемы.Пятого октября президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
узбекистан
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871223489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ff6098fbe508866ff907f5db0beab4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, казань, владимир путин, шавкат мирзиеев, рустам минниханов
Узбекистан, Россия, Казань, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Рустам Минниханов
Путин допустил запуск производства электромобиля "Атом" в Узбекистане

Путин: изучается возможность выпуска в Узбекистане электромобиля "Атом"

© РИА Новости / Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец отечественного электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец отечественного электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба "Атом"
Перейти в медиабанк
Первый функциональный образец отечественного электромобиля "Атом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом", заявил президент России Владимир Путин.
"В ходе переговоров затрагивались и другие вопросы, при содействии России в Узбекистане построили ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей "Лада", "Камаз", индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях. Изучается возможность запуска электромобиля "Атом"", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Российский президент отметил, что электромобиль был полностью спроектирован и разработан в РФ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пребывает в России с официальным визитом с 5 по 7 октября. Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, в повестку переговоров двух лидеров были включены вопросы дальнейшего развития отношений двух государств, актуальные международные и региональные проблемы.
Пятого октября президент Узбекистана посетил Казань, где осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана и провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
5 октября, 01:53
 
УзбекистанРоссияКазаньВладимир ПутинШавкат МирзиеевРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала