https://ria.ru/20231005/vardanyan-1900763753.html

Путин высказался о судьбе бывшего министра НКР Варданяна

Путин высказался о судьбе бывшего министра НКР Варданяна - РИА Новости, 05.10.2023

Путин высказался о судьбе бывшего министра НКР Варданяна

Президент РФ Владимир Путин, говоря о судьбе бывшего министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, заявил, что он сам отказался от... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:52

2023-10-05T17:52

2023-10-05T18:33

нагорно-карабахская республика

в мире

рубен варданян

владимир путин

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о судьбе бывшего министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, заявил, что он сам отказался от российского гражданства."Он отказался от нашего гражданства", - отметил Путин на заседании Валдайского клуба, отвечая на вопрос о Варданяне.Говоря о том, может ли российская сторона призвать руководство Азербайджана проявить в этом случае милосердие, он уточнил: "мы всегда это делали и сейчас это делаем"."Я разговаривал, как вы знаете, по телефону с президентом Алиевым. Но и раньше мы говорили, и он меня все время заверял в том, что - что бы ни случилось - обеспечит и безопасность, и права армянского населения Нагорного Карабаха", - пояснил президент."А сейчас там уже армян-то не осталось, все ушли... Там просто нет армян, ну может быть тысяча-полторы, все", - добавил Путин.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.Во вторник азербайджанское агентство АПА сообщило, что служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной НКР.Погранслужба Азербайджана ранее сообщила, что один из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана. Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет лишения свободы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нагорно-карабахская республика, в мире, рубен варданян, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе