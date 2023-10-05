https://ria.ru/20231005/vaktsiny-1900600676.html
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами - РИА Новости, 05.10.2023
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами
Поставки в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита продолжаются, все контракты заключены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:02
2023-10-05T10:02
2023-10-05T10:03
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поставки в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита продолжаются, все контракты заключены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее издание РБК сообщило, что в государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки. "Государственные контракты на поставку в субъекты вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита заключены, поставки по I-му этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь", - говорится в сообщении. Остатки комбинированный вакцины составляют более 100 тысяч доз, уточнили в пресс-службе. Также с октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита, добавили в Минздраве. Поставки моновакцин для профилактики кори осуществлены в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html
https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами
Минздрав: поставки вакцин от кори, краснухи и паротита в регионы РФ продолжаются