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Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами - РИА Новости, 05.10.2023
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10:02 05.10.2023 (обновлено: 10:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/vaktsiny-1900600676.html
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами - РИА Новости, 05.10.2023
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами
Поставки в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита продолжаются, все контракты заключены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:02
2023-10-05T10:03
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поставки в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита продолжаются, все контракты заключены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее издание РБК сообщило, что в государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки. "Государственные контракты на поставку в субъекты вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита заключены, поставки по I-му этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь", - говорится в сообщении. Остатки комбинированный вакцины составляют более 100 тысяч доз, уточнили в пресс-службе. Также с октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита, добавили в Минздраве. Поставки моновакцин для профилактики кори осуществлены в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав прокомментировал сообщения о проблемах с вакцинами

Минздрав: поставки вакцин от кори, краснухи и паротита в регионы РФ продолжаются

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Поставки в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита продолжаются, все контракты заключены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК сообщило, что в государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки.
Медицинская сестра делает прививку от кори - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Прививка от кори: правила вакцинации для взрослых и детей
10 мая, 14:11
«
"Государственные контракты на поставку в субъекты вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита заключены, поставки по I-му этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь", - говорится в сообщении.
Остатки комбинированный вакцины составляют более 100 тысяч доз, уточнили в пресс-службе. Также с октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита, добавили в Минздраве.
Поставки моновакцин для профилактики кори осуществлены в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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