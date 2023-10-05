https://ria.ru/20231005/ukraina-1900668370.html
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 05.10.2023
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:21
2023-10-05T13:21
2023-10-05T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ольга стефанишина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, которые "приближают" страну к альянсу. "Ожидается, что в ближайшие недели союзники предоставят свои рекомендации к адаптированной годовой национальной программе на 2024 год. Это перечень реформ по усилению оборонных возможностей Украины, внедрению стандартов и наилучших практик НАТО в секторе обороны и безопасности", - приводит слова Стефанишиной правительственный портал в Telegram-канале. По ее словам, украинские власти и НАТО "опережают график выполнения решений саммита", принятых в Вильнюсе. Также Киев планирует завершить разработку программы до конца года, чтобы начать имплементировать мероприятия, которые "приближают Украину к НАТО", заявила она. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. В Кремле ранее заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.
https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900561362.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ольга стефанишина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ольга Стефанишина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе
Стефанишина: Украина опережает график решений, приближающих ее к НАТО
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, которые "приближают" страну к альянсу.
"Ожидается, что в ближайшие недели союзники предоставят свои рекомендации к адаптированной годовой национальной программе на 2024 год. Это перечень реформ по усилению оборонных возможностей Украины, внедрению стандартов и наилучших практик НАТО в секторе обороны и безопасности", - приводит слова Стефанишиной правительственный портал в Telegram-канале.
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По ее словам, украинские власти и НАТО "опережают график выполнения решений саммита", принятых в Вильнюсе. Также Киев планирует завершить разработку программы до конца года, чтобы начать имплементировать мероприятия, которые "приближают Украину к НАТО", заявила она.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг
, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
В Кремле ранее заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России
.
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