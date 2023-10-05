Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900668370.html
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 05.10.2023
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:21
2023-10-05T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ольга стефанишина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, которые "приближают" страну к альянсу. "Ожидается, что в ближайшие недели союзники предоставят свои рекомендации к адаптированной годовой национальной программе на 2024 год. Это перечень реформ по усилению оборонных возможностей Украины, внедрению стандартов и наилучших практик НАТО в секторе обороны и безопасности", - приводит слова Стефанишиной правительственный портал в Telegram-канале. По ее словам, украинские власти и НАТО "опережают график выполнения решений саммита", принятых в Вильнюсе. Также Киев планирует завершить разработку программы до конца года, чтобы начать имплементировать мероприятия, которые "приближают Украину к НАТО", заявила она. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. В Кремле ранее заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.
https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900561362.html
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ольга стефанишина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ольга Стефанишина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что опережают график решений саммита НАТО в Вильнюсе

Стефанишина: Украина опережает график решений, приближающих ее к НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев опережает график выполнения решений саммита НАТО в Вильнюсе, которые "приближают" страну к альянсу.
"Ожидается, что в ближайшие недели союзники предоставят свои рекомендации к адаптированной годовой национальной программе на 2024 год. Это перечень реформ по усилению оборонных возможностей Украины, внедрению стандартов и наилучших практик НАТО в секторе обороны и безопасности", - приводит слова Стефанишиной правительственный портал в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского
4 октября, 22:40
По ее словам, украинские власти и НАТО "опережают график выполнения решений саммита", принятых в Вильнюсе. Также Киев планирует завершить разработку программы до конца года, чтобы начать имплементировать мероприятия, которые "приближают Украину к НАТО", заявила она.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
В Кремле ранее заявляли, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного принятия Украины в НАТО, и напомнили, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОльга СтефанишинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала