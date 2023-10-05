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Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет
Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет - РИА Новости, 05.10.2023
Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет
Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:18
2023-10-05T15:18
2023-10-05T16:45
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что ядерной войны не будет. "Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор. Мирные переговоры, если желают те страны", – сказал РИА Новости шаман. Народ Украины, отметил он, необходимо убедить в том, что что те, кто сейчас стоят у власти в стране – ее враги, а Западу, по его мнению, нужно опомниться и понять, что победа над Россией невозможна. "Нужно будет опомниться западным людям и понять, что нельзя победить Россию. Мирный договор тогда может остановить войну. Почему это затянулось? Потому что верхушка Украины продолжает войну насильственно, просит деньги и вооружение у других стран. Если поймет украинский народ, что Зеленский – враг украинского народа, если будет выбор в будущем году его сместить, и придет (новый) человек – все прекратится. Лучше дружба, договор, лучше понимать друг друга России и Украине, потому что народ мира ждет. Всегда нужен мир и дружба, а украинский народ и российский народ – они же родственные народы. Поэтому надо поскорее заканчивать войну, надо искать выход", – заключил Кара-оол Допчун-оол.
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Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел камлание в Москве в поддержку участвующих в СВО воинов
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел камлание в Москве в поддержку участвующих в СВО воинов
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Россия, Украина, Москва, Общество, Религия
Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет
Верховный шаман РФ: ядерной войны народов разных стран не будет
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что ядерной войны не будет.
"Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор. Мирные переговоры, если желают те страны", – сказал РИА Новости шаман.
Народ Украины
, отметил он, необходимо убедить в том, что что те, кто сейчас стоят у власти в стране – ее враги, а Западу, по его мнению, нужно опомниться и понять, что победа над Россией невозможна.
"Нужно будет опомниться западным людям и понять, что нельзя победить Россию. Мирный договор тогда может остановить войну. Почему это затянулось? Потому что верхушка Украины продолжает войну насильственно, просит деньги и вооружение у других стран. Если поймет украинский народ, что Зеленский – враг украинского народа, если будет выбор в будущем году его сместить, и придет (новый) человек – все прекратится. Лучше дружба, договор, лучше понимать друг друга России и Украине, потому что народ мира ждет. Всегда нужен мир и дружба, а украинский народ и российский народ – они же родственные народы. Поэтому надо поскорее заканчивать войну, надо искать выход", – заключил Кара-оол Допчун-оол.
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