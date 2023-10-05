https://ria.ru/20231005/shaman-1900702172.html

Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет

Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет - РИА Новости, 05.10.2023

Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет

Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:18

2023-10-05T15:18

2023-10-05T16:45

россия

украина

москва

общество

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9e4d4b9e6c251807e194a08f4f22db5.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что ядерной войны не будет. "Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор. Мирные переговоры, если желают те страны", – сказал РИА Новости шаман. Народ Украины, отметил он, необходимо убедить в том, что что те, кто сейчас стоят у власти в стране – ее враги, а Западу, по его мнению, нужно опомниться и понять, что победа над Россией невозможна. "Нужно будет опомниться западным людям и понять, что нельзя победить Россию. Мирный договор тогда может остановить войну. Почему это затянулось? Потому что верхушка Украины продолжает войну насильственно, просит деньги и вооружение у других стран. Если поймет украинский народ, что Зеленский – враг украинского народа, если будет выбор в будущем году его сместить, и придет (новый) человек – все прекратится. Лучше дружба, договор, лучше понимать друг друга России и Украине, потому что народ мира ждет. Всегда нужен мир и дружба, а украинский народ и российский народ – они же родственные народы. Поэтому надо поскорее заканчивать войну, надо искать выход", – заключил Кара-оол Допчун-оол.

https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899237944.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел камлание в Москве в поддержку участвующих в СВО воинов Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол провел камлание в Москве в поддержку участвующих в СВО воинов 2023-10-05T15:18 true PT4M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, общество