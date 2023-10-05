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Верховный шаман ЮФО сообщил о камлании по защите приграничных городов - РИА Новости, 05.10.2023
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Религия
 
13:41 05.10.2023 (обновлено: 18:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/shaman-1900673030.html
Верховный шаман ЮФО сообщил о камлании по защите приграничных городов
Верховный шаман ЮФО сообщил о камлании по защите приграничных городов - РИА Новости, 05.10.2023
Верховный шаман ЮФО сообщил о камлании по защите приграничных городов
Шаманы юга России постоянно проводят камлания для того, чтобы защитить от негативных воздействий приграничные города, а также поддержать бойцов на фронте,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:41
2023-10-05T18:03
религия
россия
украина
москва
алексей арестович
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Шаманы юга России постоянно проводят камлания для того, чтобы защитить от негативных воздействий приграничные города, а также поддержать бойцов на фронте, рассказала РИА Новости верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева. "Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины, и это все закончилось. По мере своих сил – а сил, поверьте, много у шаманов – мы проводим камлания, и на данный момент на 80% мы уверены, что такие города, как Сочи, Анапа, Ростов – там еще работают и другие шаманы – мы закрыли от посторонних вмешательств", – рассказала Муравьева РИА Новости во время визита верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола в Москву. В марте 2022 года украинское информационное агентство "Униан" сообщило о намерении украинских ведьм провести по призыву Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) серию ритуалов на отстранение от власти президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку ВСУ. По информации Алены Муравьевой, в этом украинском мероприятии приняли участие около 700 человек. "Мы не наводим порчу на Украину, но мы проводим обряды, чтобы наши солдаты – братья, сыновья и мужья – возвращались здоровыми, и чтобы скорее закончилась война. Мы не насылаем бед на Украину, не вредим людям – мы закрываем Россию. У нас 178 шаманов работало, мы в круг вставали и закрывали наш регион, потому что мы очень близко находимся к границе. Мы с периодичностью зажигаем костры и просим, чтобы наши воины приходили здоровыми, целыми", – рассказала она. В России, пояснила она, шаманы в приграничных областях в определенное время камлают для того, чтобы закрыть от подобного дурного влияния свой регион. Глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" (в переводе на русский язык – "Дух медведя"), верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол принимает в Москве с 4 по 8 октября. Он был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
https://ria.ru/20231004/shaman-1900309979.html
https://ria.ru/20230621/shamany-1879463304.html
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россия, украина, москва, алексей арестович , владимир путин, вооруженные силы украины
Религия, Россия, Украина, Москва, Алексей Арестович , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Верховный шаман ЮФО сообщил о камлании по защите приграничных городов

Шаманы юга России проведут камлания по защите приграничных городов

© Фото предоставлено Аленой МуравьевойВерховный шаман Южного федерального округа, представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева
Верховный шаман Южного федерального округа, представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева
© Фото предоставлено Аленой Муравьевой
Верховный шаман Южного федерального округа, представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Шаманы юга России постоянно проводят камлания для того, чтобы защитить от негативных воздействий приграничные города, а также поддержать бойцов на фронте, рассказала РИА Новости верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева.
"Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины, и это все закончилось. По мере своих сил – а сил, поверьте, много у шаманов – мы проводим камлания, и на данный момент на 80% мы уверены, что такие города, как Сочи, Анапа, Ростов – там еще работают и другие шаманы – мы закрыли от посторонних вмешательств", – рассказала Муравьева РИА Новости во время визита верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола в Москву.
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В марте 2022 года украинское информационное агентство "Униан" сообщило о намерении украинских ведьм провести по призыву Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) серию ритуалов на отстранение от власти президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку ВСУ. По информации Алены Муравьевой, в этом украинском мероприятии приняли участие около 700 человек.
"Мы не наводим порчу на Украину, но мы проводим обряды, чтобы наши солдаты – братья, сыновья и мужья – возвращались здоровыми, и чтобы скорее закончилась война. Мы не насылаем бед на Украину, не вредим людям – мы закрываем Россию. У нас 178 шаманов работало, мы в круг вставали и закрывали наш регион, потому что мы очень близко находимся к границе. Мы с периодичностью зажигаем костры и просим, чтобы наши воины приходили здоровыми, целыми", – рассказала она.
В России, пояснила она, шаманы в приграничных областях в определенное время камлают для того, чтобы закрыть от подобного дурного влияния свой регион.
Глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" (в переводе на русский язык – "Дух медведя"), верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол принимает в Москве с 4 по 8 октября. Он был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
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РелигияРоссияУкраинаМоскваАлексей АрестовичВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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