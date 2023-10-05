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Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана - РИА Новости, 05.10.2023
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13:43 05.10.2023 (обновлено: 15:54 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/sanktsii-1900673282.html
Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана
Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана - РИА Новости, 05.10.2023
Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли юридически необязывающую резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:43
2023-10-05T15:54
азербайджан
европарламент
евросоюз
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли юридически необязывающую резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе.Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе".Депутаты призывают "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях".Европарламент считает необходимым для ЕС "снижать зависимость от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией - "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана. Депутаты призывают ЕС "работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион", существенно увеличить гумпомощь. ЕП "выражает разочарование" организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призывает к "установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН".Депутаты в документе раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент призвал ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа"."Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", - указывается в резолюции. Депутаты также призвали Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков.Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230922/ssha-1897916839.html
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азербайджан, европарламент, евросоюз, в мире, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
Азербайджан, Европарламент, Евросоюз, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана

ЕП принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана из-за Карабаха

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли юридически необязывающую резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе.
Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В документе, в частности, указывается, что "Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе".
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Депутаты призывают "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях".
Европарламент считает необходимым для ЕС "снижать зависимость от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией - "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана. Депутаты призывают ЕС "работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион", существенно увеличить гумпомощь. ЕП "выражает разочарование" организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призывает к "установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН".
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Депутаты в документе раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент призвал ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа".
"Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", - указывается в резолюции. Депутаты также призвали Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков.
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Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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