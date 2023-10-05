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Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России - РИА Новости, 05.10.2023
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23:51 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/putin-1900832061.html
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России - РИА Новости, 05.10.2023
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России
Президент России Владимир Путин своими заявлениями о ядерном оружии дал четкий ответ странам, которые обвиняют Москву в угрозах и шантаже им, заявил в четверг... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:51
2023-10-05T23:51
россия
москва
индия
владимир путин
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совет безопасности оон
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими заявлениями о ядерном оружии дал четкий ответ странам, которые обвиняют Москву в угрозах и шантаже им, заявил в четверг РИА Новости член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России. Он отметил, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется. "Прозвучали принципиально две важные вещи, которые я считаю очень важными не только для российской внешней политики, но и для международной ситуации в целом… Президент предельно четко обозначил позицию Российской Федерации по поводу условий применения ядерного оружия. Владимир Владимирович дал ответ тем, кто пытается обвинить Россию в ядерных угрозах или в том, что Россия собирается кого-то шантажировать ядерным оружием", — сказал Войтоловский "на полях" двадцатого заседания дискуссионного клуба "Валдай". "Второй момент, на который я обратил внимание - это то, что президент не в первый раз предельно четко обозначил позицию России по поводу возможной реформы ООН и расширения числа постоянных членов СБ ООН, назвав Индию, Бразилию и ЮАР потенциальными постоянными членами СБ ООН", — добавил эксперт. По его мнению, это "очень серьезный международно-политический шаг", который "может иметь последствия глобального масштаба".
https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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россия, москва, индия, владимир путин, российская академия наук, совет безопасности оон, оон
Россия, Москва, Индия, Владимир Путин, Российская академия наук, Совет Безопасности ООН, ООН
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России

Эксперт: Путин заявлением о ядерном оружии четко ответил обвинителям России

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими заявлениями о ядерном оружии дал четкий ответ странам, которые обвиняют Москву в угрозах и шантаже им, заявил в четверг РИА Новости член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России. Он отметил, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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"Прозвучали принципиально две важные вещи, которые я считаю очень важными не только для российской внешней политики, но и для международной ситуации в целом… Президент предельно четко обозначил позицию Российской Федерации по поводу условий применения ядерного оружия. Владимир Владимирович дал ответ тем, кто пытается обвинить Россию в ядерных угрозах или в том, что Россия собирается кого-то шантажировать ядерным оружием", — сказал Войтоловский "на полях" двадцатого заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Второй момент, на который я обратил внимание - это то, что президент не в первый раз предельно четко обозначил позицию России по поводу возможной реформы ООН и расширения числа постоянных членов СБ ООН, назвав Индию, Бразилию и ЮАР потенциальными постоянными членами СБ ООН", — добавил эксперт.
По его мнению, это "очень серьезный международно-политический шаг", который "может иметь последствия глобального масштаба".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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