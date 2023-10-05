https://ria.ru/20231005/putin-1900832061.html
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России - РИА Новости, 05.10.2023
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России
Президент России Владимир Путин своими заявлениями о ядерном оружии дал четкий ответ странам, которые обвиняют Москву в угрозах и шантаже им, заявил в четверг... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:51
2023-10-05T23:51
2023-10-05T23:51
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими заявлениями о ядерном оружии дал четкий ответ странам, которые обвиняют Москву в угрозах и шантаже им, заявил в четверг РИА Новости член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России. Он отметил, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется. "Прозвучали принципиально две важные вещи, которые я считаю очень важными не только для российской внешней политики, но и для международной ситуации в целом… Президент предельно четко обозначил позицию Российской Федерации по поводу условий применения ядерного оружия. Владимир Владимирович дал ответ тем, кто пытается обвинить Россию в ядерных угрозах или в том, что Россия собирается кого-то шантажировать ядерным оружием", — сказал Войтоловский "на полях" двадцатого заседания дискуссионного клуба "Валдай". "Второй момент, на который я обратил внимание - это то, что президент не в первый раз предельно четко обозначил позицию России по поводу возможной реформы ООН и расширения числа постоянных членов СБ ООН, назвав Индию, Бразилию и ЮАР потенциальными постоянными членами СБ ООН", — добавил эксперт. По его мнению, это "очень серьезный международно-политический шаг", который "может иметь последствия глобального масштаба".
https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html
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россия, москва, индия, владимир путин, российская академия наук, совет безопасности оон, оон
Россия, Москва, Индия, Владимир Путин, Российская академия наук, Совет Безопасности ООН, ООН
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России
Эксперт: Путин заявлением о ядерном оружии четко ответил обвинителям России
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими заявлениями о ядерном оружии дал четкий ответ странам, которые обвиняют Москву в угрозах и шантаже им, заявил в четверг РИА Новости член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар в отношении РФ и угроза существования России. Он отметил, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется.
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"Прозвучали принципиально две важные вещи, которые я считаю очень важными не только для российской внешней политики, но и для международной ситуации в целом… Президент предельно четко обозначил позицию Российской Федерации по поводу условий применения ядерного оружия. Владимир Владимирович дал ответ тем, кто пытается обвинить Россию в ядерных угрозах или в том, что Россия собирается кого-то шантажировать ядерным оружием", — сказал Войтоловский "на полях" двадцатого заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Второй момент, на который я обратил внимание - это то, что президент не в первый раз предельно четко обозначил позицию России по поводу возможной реформы ООН
и расширения числа постоянных членов СБ ООН
, назвав Индию
, Бразилию
и ЮАР
потенциальными постоянными членами СБ ООН", — добавил эксперт.
По его мнению, это "очень серьезный международно-политический шаг", который "может иметь последствия глобального масштаба".
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