https://ria.ru/20231005/ptsu-1900678007.html
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 05.10.2023
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Драбове Черкасской... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:04
2023-10-05T14:04
2023-10-05T14:04
религия
украина
черкасская область
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Драбове Черкасской области, сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ) в четверг. "Четвертого октября 2023 года сторонники ПЦУ в камуфляжной форме взломали двери и захватили храм в честь преподобного Серафима Саровского в поселке Драбов Черкасской области", - сообщается на сайте СПЖ. По словам настоятеля храма протоиерея Дмитрия Ивануса, активисты ПЦУ, в числе которых были люди в камуфляжной форме, взломали боковые двери храма, ведущие в алтарь, и зашли в святыню, после чего приезжий "священник" ПЦУ провел там "богослужение". "Кроме дверей в храм они взломали двери в трапезную. Каждое лето, в течение 10 лет, при храме у нас был детский лагерь. В этой трапезной мы и кормили детей. Насколько я знаю, они планируют взломать двери в здание на церковной территории, где находится воскресная школа", – цитирует настоятеля СПЖ. Настоятель отметил, что прибывшие правоохранители никак не реагировали на захват храма, "так как представители ПЦУ показали им документы о перерегистрации общины". По словам протоиерея, в июне 2023 года его общину перерегистрировали в ПЦУ без проведения каких-либо собраний. При этом община дважды на собраниях проголосовала за верность УПЦ. На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической Православной церкви Украины, которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.
https://ria.ru/20231004/kiev-1900498182.html
https://ria.ru/20230905/khram-1894222733.html
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украина, черкасская область, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черкасская область, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Драбове в Черкасской области
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Драбове Черкасской области, сообщается на сайте
Союза православных журналистов (СПЖ) в четверг.
"Четвертого октября 2023 года сторонники ПЦУ в камуфляжной форме взломали двери и захватили храм в честь преподобного Серафима Саровского
в поселке Драбов Черкасской области", - сообщается на сайте СПЖ.
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
По словам настоятеля храма протоиерея Дмитрия Ивануса, активисты ПЦУ, в числе которых были люди в камуфляжной форме, взломали боковые двери храма, ведущие в алтарь, и зашли в святыню, после чего приезжий "священник" ПЦУ провел там "богослужение".
"Кроме дверей в храм они взломали двери в трапезную. Каждое лето, в течение 10 лет, при храме у нас был детский лагерь. В этой трапезной мы и кормили детей. Насколько я знаю, они планируют взломать двери в здание на церковной территории, где находится воскресная школа", – цитирует настоятеля СПЖ. Настоятель отметил, что прибывшие правоохранители никак не реагировали на захват храма, "так как представители ПЦУ показали им документы о перерегистрации общины".
По словам протоиерея, в июне 2023 года его общину перерегистрировали в ПЦУ без проведения каких-либо собраний. При этом община дважды на собраниях проголосовала за верность УПЦ.
На Украине
поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению Владимира Зеленского
подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической Православной церкви Украины, которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.
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