https://ria.ru/20231005/ptsu-1900678007.html

Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области - РИА Новости, 05.10.2023

Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черкасской области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Драбове Черкасской... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:04

2023-10-05T14:04

2023-10-05T14:04

религия

украина

черкасская область

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Драбове Черкасской области, сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ) в четверг. "Четвертого октября 2023 года сторонники ПЦУ в камуфляжной форме взломали двери и захватили храм в честь преподобного Серафима Саровского в поселке Драбов Черкасской области", - сообщается на сайте СПЖ. По словам настоятеля храма протоиерея Дмитрия Ивануса, активисты ПЦУ, в числе которых были люди в камуфляжной форме, взломали боковые двери храма, ведущие в алтарь, и зашли в святыню, после чего приезжий "священник" ПЦУ провел там "богослужение". "Кроме дверей в храм они взломали двери в трапезную. Каждое лето, в течение 10 лет, при храме у нас был детский лагерь. В этой трапезной мы и кормили детей. Насколько я знаю, они планируют взломать двери в здание на церковной территории, где находится воскресная школа", – цитирует настоятеля СПЖ. Настоятель отметил, что прибывшие правоохранители никак не реагировали на захват храма, "так как представители ПЦУ показали им документы о перерегистрации общины". По словам протоиерея, в июне 2023 года его общину перерегистрировали в ПЦУ без проведения каких-либо собраний. При этом община дважды на собраниях проголосовала за верность УПЦ. На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической Православной церкви Украины, которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.

https://ria.ru/20231004/kiev-1900498182.html

https://ria.ru/20230905/khram-1894222733.html

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украина, черкасская область, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц