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Президент Армении сообщил, что обсудил с Парижем поставки вооружений - РИА Новости, 05.10.2023
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23:33 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/postavki-1900830026.html
Президент Армении сообщил, что обсудил с Парижем поставки вооружений
Президент Армении сообщил, что обсудил с Парижем поставки вооружений - РИА Новости, 05.10.2023
Президент Армении сообщил, что обсудил с Парижем поставки вооружений
Армения нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи, сообщил президент Армении Ваагн Хачатурян. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:33
2023-10-05T23:33
в мире
азербайджан
франция
армения
катрин колонна
ваагн хачатурян
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Армения нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи, сообщил президент Армении Ваагн Хачатурян. "Мы нуждаемся в новом военном партнере. А Франция выразила решительное намерение нам помочь, поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность. На данный момент ведутся соответствующие переговоры. Наша цель - защищаться и остановить амбиции Азербайджана, потому что финальная цель - жить в мире с нашим соседом", - сказал он в эфире телеканала France 2. Позже глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила в эфире телеканала, что поручила главе МО Франции Себастьяну Лекорню оценить возможности Франции оказать военную помощь Армении. Она отказалась назвать конкретные сроки и типы вооружений, которые Париж мог бы поставить Еревану. "Мы ведем диалог с Ереваном, чтобы оценить его потребности в вооружениях. Это также способ избежать еще более сложной ситуации, которая на этот раз, без сомнений, повлечет за собой жесткие санкции Европы или по меньшей мере Франции", - сказала министр. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивны, нужно продолжать диалог с Баку. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900383644.html
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в мире, азербайджан, франция, армения, катрин колонна, ваагн хачатурян, себастьян лекорню
В мире, Азербайджан, Франция, Армения, Катрин Колонна, Ваагн Хачатурян, Себастьян Лекорню
Президент Армении сообщил, что обсудил с Парижем поставки вооружений

Хачатурян сообщил, что обсудил с Парижем вопрос оказания военной помощи

© Sputnik / Арам НерсесянВаагн Хачатрян
Ваагн Хачатрян - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ваагн Хачатрян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Армения нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи, сообщил президент Армении Ваагн Хачатурян.
"Мы нуждаемся в новом военном партнере. А Франция выразила решительное намерение нам помочь, поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность. На данный момент ведутся соответствующие переговоры. Наша цель - защищаться и остановить амбиции Азербайджана, потому что финальная цель - жить в мире с нашим соседом", - сказал он в эфире телеканала France 2.
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Позже глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила в эфире телеканала, что поручила главе МО Франции Себастьяну Лекорню оценить возможности Франции оказать военную помощь Армении. Она отказалась назвать конкретные сроки и типы вооружений, которые Париж мог бы поставить Еревану.
"Мы ведем диалог с Ереваном, чтобы оценить его потребности в вооружениях. Это также способ избежать еще более сложной ситуации, которая на этот раз, без сомнений, повлечет за собой жесткие санкции Европы или по меньшей мере Франции", - сказала министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивны, нужно продолжать диалог с Баку.
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Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАзербайджанФранцияАрменияКатрин КолоннаВаагн ХачатурянСебастьян Лекорню
 
 
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