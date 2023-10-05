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Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента - РИА Новости, 05.10.2023
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Шоубиз
 
14:17 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента - РИА Новости, 05.10.2023
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 40 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иноагента, сообщила... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:17
2023-10-05T14:17
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия
санкт-петербург
знаменитости
oxxxymiron (мирон федоров)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 40 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иноагента, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "В установленный законом срок (15.01.2023) Федоров не предоставил в уполномоченный орган сведения по формам №ОИА003, №ОИА007. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба. Отмечается, что в форме №ОИА003 необходимо указывать сведения об иностранных источниках финансирования и объеме полученных средств. Протокол был составлен по ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). По ней суд уже штрафовал рэпера на такую же сумму. Это произошло в августе за публикацию в соцсети без указания статуса иноагента. В октябре прошлого года Минюст включил Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов. *Признан иностранным агентом
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новости шоу-бизнеса, россия, санкт-петербург, знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Санкт-Петербург, Знаменитости, Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента

Oxxxymiron* снова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие метки иноагента

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 40 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иноагента, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"В установленный законом срок (15.01.2023) Федоров не предоставил в уполномоченный орган сведения по формам №ОИА003, №ОИА007. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в форме №ОИА003 необходимо указывать сведения об иностранных источниках финансирования и объеме полученных средств.
Протокол был составлен по ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента).
По ней суд уже штрафовал рэпера на такую же сумму. Это произошло в августе за публикацию в соцсети без указания статуса иноагента.
В октябре прошлого года Минюст включил Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов.
*Признан иностранным агентом
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ШоубизНовости шоу-бизнесаРоссияСанкт-ПетербургЗнаменитостиOxxxymiron (Мирон Федоров)
 
 
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