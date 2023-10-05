https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html

Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента

Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента - РИА Новости, 05.10.2023

Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 40 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иноагента, сообщила... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:17

2023-10-05T14:17

2023-10-05T14:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров) на 40 тысяч рублей за неисполнение обязанностей иноагента, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "В установленный законом срок (15.01.2023) Федоров не предоставил в уполномоченный орган сведения по формам №ОИА003, №ОИА007. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба. Отмечается, что в форме №ОИА003 необходимо указывать сведения об иностранных источниках финансирования и объеме полученных средств. Протокол был составлен по ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). По ней суд уже штрафовал рэпера на такую же сумму. Это произошло в августе за публикацию в соцсети без указания статуса иноагента. В октябре прошлого года Минюст включил Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов. *Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230606/oxxxymiron-1876571365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, санкт-петербург, знаменитости, oxxxymiron (мирон федоров)