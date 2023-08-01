https://ria.ru/20230801/shtraf-1887540930.html

Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2023

Суд оштрафовал Oxxxymiron* на 40 тысяч рублей

Районный суд Санкт-Петербурга назначил 40 тысяч рублей штрафа рэперу Oxxxymiron (Мирон Федоров)*, который опубликовал пост в соцсети, не указав этот статус,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:21

2023-08-01T11:21

2023-08-01T12:53

россия

происшествия

санкт-петербург

москва

oxxxymiron (мирон федоров)

шоубиз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Районный суд Санкт-Петербурга назначил 40 тысяч рублей штрафа рэперу Oxxxymiron (Мирон Федоров)*, который опубликовал пост в соцсети, не указав этот статус, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Федоров в социальной сети "ВКонтакте" 31 декабря 2022 года… распространил материал без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем* либо касается его деятельности… Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, Oxxxymiron* привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, поскольку его действия "привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации". В июне райсуд Санкт-Петербурга по иску городской прокуратуры признал запрещенной к распространению в России песню рэпера "Ойда". Согласно экспертному заключению, автор песни позитивно оценивает последствия разделения территории России. При этом, как уточняла судебная пресс-служба, "выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ". В начале 2022 года Октябрьский райсуд привлек Oxxxymiron* к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе на песню "Ойда". Также Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в декабре оштрафовал Oxxxymiron* на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Поводом послужила видеозапись, которую Oxxxymiron* опубликовал во "ВКонтакте" 24 февраля 2022 года. В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

https://ria.ru/20230726/kagarlitskiy-1886449849.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, москва, oxxxymiron (мирон федоров)